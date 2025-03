Calciomercato, annunciate le date ufficiali: il comunicato

Condividi via email

Pochi istanti fa la FIGC ha reso noti quelli che saranno gli orari di apertura e chiusura delle prossime sessioni di calciomercato

Nelle ultime ore la FIGC ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha svelato gli orari di apertura e chiusura delle prossime sessioni di calciomercato. Di seguito le date.

Per le Società di Serie A:

– dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

– dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

– dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).