Calciomercato Lazio, Zaccagni dice addio? Ecco la situazione attuale intorno al capitano biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il Napoli pensa a Zaccagni, ma Lotito alza il muro. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo, e non solo per quanto riguarda le operazioni in entrata. Negli ultimi giorni, infatti, il nome di Mattia Zaccagni è finito sulla lista dei desideri del Napoli, alla ricerca di un nuovo esterno offensivo da regalare ad Antonio Conte. La società partenopea ha già chiuso per Noa Lang dal PSV, ma non sembra intenzionata a fermarsi: il club di De Laurentiis sta monitorando diversi profili, da Ndoye a Elanga, passando per Nusa e Lookman, mantenendo vive più piste contemporaneamente.

In questo scenario si inserisce il possibile assalto a Zaccagni, numero dieci e simbolo della Lazio di Maurizio Sarri, nonché uno dei calciatori più rappresentativi della rosa. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il suo nome è stato inserito nella lista degli obiettivi del Napoli, anche se la trattativa appare tutt’altro che semplice.

Il nodo principale è la posizione della Lazio, che non ha alcuna intenzione di cedere i suoi giocatori chiave, soprattutto in una fase di transizione come quella attuale. La linea della società è chiara: trattenere i big e ripartire con un progetto solido, senza sacrificare elementi fondamentali come Zaccagni. La sua permanenza a Formello è considerata prioritaria, anche perché un’eventuale cessione lascerebbe un vuoto difficile da colmare, sia sul piano tecnico che tattico.

Il Calciomercato Lazio si muove dunque su un doppio binario: da un lato, la dirigenza è al lavoro per regalare a Baroni qualche rinforzo, soprattutto sugli esterni e in mezzo al campo; dall’altro, c’è la ferma volontà di respingere ogni assalto ai gioielli della rosa. E in questo contesto, Mattia Zaccagni resta uno degli intoccabili.

L’interesse del Napoli, seppur concreto, rischia quindi di scontrarsi con il muro alzato da Claudio Lotito, che non vuole indebolire ulteriormente la squadra dopo una stagione complicata. Il Calciomercato Lazio, quindi, resta vigile, pronto a cogliere eventuali opportunità ma deciso a proteggere i suoi pilastri.