Calciomercato Lazio, ufficiale la cessione di Vavro al Wolfsburg: i tedeschi riscattano il giocatore, i dettagli

Pochi istanti fa è arrivata la notizia ufficiale del riscatto di Vavro da parte del Wolfsburg, con l’ormai ex giocatore della Lazio che rimarrà in Germania

Ci sono novità importanti per il calciomercato Lazio, con la squadra biancoceleste che in queste ore ha ufficializzato la cessione definitiva di Vavro al Wolfsburg. O meglio, a farlo è stato il ds del club tedesco Sebastian Schindzielorz,

LE PAROLE – “La mentalità di Denis lo rende un giocatore incredibilmente importante per noi. Porta in campo un grande spirito combattivo e tanta passione. Ha continuato a crescere con noi e si è rapidamente affermato come un giocatore chiave nella nostra difesa. In questo contesto, abbiamo deciso di esercitare l’opzione e ingaggiare Denis a titolo definitivo. Siamo lieti che continuerà a far parte del nostro percorso