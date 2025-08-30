 Calciomercato Lazio, una big europea su Gigot. La situazione attuale - Lazio News 24
Calciomercato Lazio, una big europea su Gigot. La situazione attuale

Lazio Verona: dove vederla! Streaming e diretta TV Serie A. I dettagli

Lazio Verona: sfida ad alta tensione all’Olimpico, il dato sulla partita

Derby di Roma: possibile anticipo alle 12.30 per motivi di sicurezza, le ultimissime

Lazio Verona: corteo dei tifosi e ritorno di Sarri all’Olimpico. E Lotito...

15 ore ago

Il calciomercato Lazio potrebbe registrare novità nelle prossime ore, soprattutto sul fronte delle uscite. Dalla Spagna arrivano conferme sull’interesse concreto del Siviglia per Samuel Gigot, difensore ormai ai margini del progetto tecnico della Lazio. Il centrale francese, reduce da una stagione opaca e fuori dalle rotazioni di Maurizio Sarri, è in cerca di una nuova destinazione, e diverse squadre estere si sono fatte avanti per sondare il terreno.

Dopo aver rifiutato le offerte di Cremonese e Cagliari, considerate non in linea con le sue ambizioni e il suo profilo internazionale, Gigot attende una proposta all’altezza. Ed è qui che entra in scena il Siviglia, alla ricerca di rinforzi in difesa per completare il proprio organico. I biancorossi spagnoli, secondo quanto riportato dai media iberici, avrebbero messo il difensore laziale in cima alla lista delle alternative percorribili.

A sorpresa, un assist alla Lazio è arrivato proprio dal Como, la squadra che ha rovinato l’esordio stagionale dei biancocelesti battendoli all’Olimpico nella prima giornata di campionato. I lombardi, nelle ultime ore, hanno infatti chiuso l’acquisto di Diego Carlos dal Fenerbahce, giocatore che era anche nei radar del Siviglia. Questo colpo del Como ha costretto il club andaluso a virare altrove, e ora Gigot rappresenta la principale opzione disponibile per rinforzare la retroguardia.

In un calciomercato Lazio ancora incerto sul fronte entrate, le cessioni potrebbero diventare fondamentali per sbloccare nuove operazioni. Liberarsi del cartellino di Gigot non solo permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi, ma potrebbe anche portare risorse utili per puntellare la rosa negli ultimi giorni di mercato.

La situazione resta in evoluzione, ma i contatti tra la dirigenza della Lazio e quella del Siviglia sembrano destinati ad intensificarsi a breve. Gigot, dal canto suo, sarebbe favorevole al trasferimento, visto che avrebbe l’opportunità di rilanciarsi in un campionato competitivo e in un club europeo di tradizione.

Il calciomercato Lazio entra quindi nella sua fase calda: con il tempo che stringe e il bisogno di dare equilibrio alla rosa, ogni mossa può rivelarsi decisiva. E quella in uscita di Gigot potrebbe aprire nuovi scenari interessanti in casa biancoceleste.

