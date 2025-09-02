Calciomercato Lazio, Simic ancora obiettivo concreto della società biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: occhi puntati su Simic per gennaio. La situazione attuale

Il calciomercato della Lazio potrebbe tornare a movimentarsi nella sessione di gennaio, e tra i nomi sul tavolo c’è quello di Jan-Carlo Simic, giovane difensore serbo con un passato nel Milan. Nonostante le smentite circolate negli ultimi giorni, il profilo del centrale resta tra i più apprezzati dalla dirigenza biancoceleste e da Maurizio Sarri in vista di un possibile rinforzo per il reparto arretrato.

Simic è considerato un’opportunità interessante: giovane, con margini di crescita evidenti, ma già dotato di buona esperienza internazionale. Il tecnico biancoceleste apprezza il suo stile di gioco, che unisce fisicità e senso della posizione, e lo ritiene adatto al sistema difensivo della sua squadra. Anche il direttore sportivo Fabiani vede nel serbo una soluzione ideale per aggiungere profondità alla rosa, soprattutto in un momento in cui alcune pedine del reparto difensivo stanno vivendo stagioni altalenanti o reduci da infortuni.

Il calciomercato della Lazio in estate ha vissuto una fase di stallo, complici i limiti imposti dalla Covisoc e le difficoltà nel piazzare i giocatori fuori dal progetto. Questo ha costretto il club a rinunciare a diversi obiettivi, rimandando le vere operazioni al mercato invernale. In questo contesto, Simic potrebbe diventare una priorità concreta, a patto che si riescano a liberare posti nella lista e nel bilancio.

Il difensore rappresenterebbe anche un investimento a medio-lungo termine. Non si tratterebbe di un’operazione onerosa, e proprio per questo la Lazio sta monitorando attentamente l’evoluzione del suo status contrattuale, pronta ad affondare il colpo non appena le condizioni lo permetteranno.

Tuttavia, prima di poter agire concretamente in entrata, la società dovrà risolvere alcune situazioni in uscita. I cosiddetti esuberi, ancora a libro paga, stanno limitando la manovra della dirigenza. Solo una loro cessione o una riduzione del monte ingaggi permetterebbe di sbloccare il mercato.

Il prossimo calciomercato della Lazio si preannuncia, quindi, strategico: il club punta a muoversi con intelligenza, puntando su giovani promettenti come Simic per dare nuova linfa alla rosa e offrire a Sarri rinforzi mirati. A gennaio, la Lazio potrebbe tornare protagonista.