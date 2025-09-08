Calciomercato Lazio, offerta lampo dei biancocelesti per Simic. Ecco le novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, occhi su Simic: offerta già presentata per gennaio

Il calciomercato Lazio non si ferma e guarda già al futuro. Nonostante la stagione sia appena iniziata, la dirigenza biancoceleste è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della sessione invernale di mercato. Tra i nomi che stanno circolando con sempre maggiore insistenza c’è quello di Jan-Carlo Simic, giovane difensore centrale attualmente in forza all’Anderlecht, ma con un passato nelle giovanili del Milan.

A confermare l’interesse concreto è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, noto esperto di mercato. Secondo quanto riferito, la Lazio ha già presentato un’offerta ufficiale per il giocatore, anticipando la concorrenza e cercando di mettere le basi per un possibile trasferimento a gennaio.

«La Lazio sta già lavorando per il mercato di gennaio. Ha avuto contatti e ha fatto un’offerta per Simic, che ha un contratto in scadenza nel 2029 con l’Anderlecht. Già a gennaio scorso era stato seguito dal Galatasaray, ma ora i biancocelesti sembrano in pole», ha dichiarato Moretto. L’operazione rientra in una strategia chiara del calciomercato Lazio, che punta a ringiovanire e rafforzare il reparto difensivo con profili internazionali ma già pronti per il salto di qualità.

Il giocatore, classe 2005, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo. Il Milan, che lo ha cresciuto nel settore giovanile, ha mantenuto una percentuale del 20% sulla futura rivendita, dettaglio che rende l’affare ancora più interessante dal punto di vista economico per tutte le parti coinvolte.

Attualmente, l’Anderlecht valuta Simic 12 milioni di euro, cifra che la Lazio starebbe cercando di avvicinare per chiudere l’operazione prima dell’apertura ufficiale del mercato invernale. L’obiettivo del club capitolino è quello di bloccare il giocatore nelle prossime settimane, per evitare un’asta con altri club interessati.

Il calciomercato Lazio, dunque, si muove con decisione: Simic rappresenta un investimento per il presente e per il futuro. Un’operazione che conferma la volontà del club di mantenersi competitivo sia in campionato che in ambito europeo, puntando su giovani di talento e con margini di crescita importanti.