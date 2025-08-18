Calciomercato Lazio, Sarri attende con ansia l'arrivo di quel giocatore nonostante il blocco - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Insigne aspetta i biancocelesti, Sarri resta la chiave

Nel pieno del Calciomercato Lazio, torna a circolare con forza il nome di Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, attualmente al Toronto FC, ha scelto di prendere tempo e mettere in pausa le numerose offerte ricevute in queste settimane. Il motivo? La sua priorità resta una sola: tornare in Italia per vestire la maglia della Lazio, dove ritroverebbe Maurizio Sarri, l’allenatore che più di tutti ha saputo valorizzarlo nei suoi anni d’oro al San Paolo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la trattativa tra Insigne e il club biancoceleste non è affatto tramontata, nonostante le dichiarazioni scettiche rilasciate dal direttore sportivo Fabiani nelle scorse settimane. Dietro le quinte, i contatti restano vivi e l’interesse reciproco è ancora concreto. Tuttavia, per vedere il fantasista campano con la maglia della Lazio, sarà necessario attendere almeno fino al mercato invernale.

Il nodo principale resta l’ingaggio di Insigne, che percepisce uno stipendio elevato in MLS. La Lazio sta valutando attentamente la fattibilità dell’operazione, cercando una formula che possa accontentare tutte le parti coinvolte senza stravolgere gli equilibri economici del club. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe disposto a ridursi lo stipendio pur di tornare a giocare ad alti livelli e sotto la guida di Sarri, tecnico con cui ha costruito uno dei tridenti offensivi più spettacolari degli ultimi anni.

Il Calciomercato Lazio dunque non chiude la porta a questa suggestione, che potrebbe trasformarsi in realtà nei prossimi mesi. Per il club capitolino, inserire un profilo come quello di Insigne nella rosa significherebbe aggiungere esperienza internazionale, qualità nel gioco offensivo e una conoscenza profonda del sistema sarriano.

Per Insigne, invece, si tratterebbe dell’occasione perfetta per rilanciarsi in Serie A e tornare protagonista in un ambiente stimolante, con ambizioni europee e una piazza esigente ma calorosa.

Il dossier resta aperto: il Calciomercato Lazio potrebbe tornare alla carica nel momento giusto, con la speranza di concludere un’operazione che avrebbe un grande impatto non solo tecnico, ma anche simbolico. I tifosi sognano già: rivedere Insigne in Italia, con l’aquila sul petto, non è più un’ipotesi così lontana.