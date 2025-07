Calciomercato Lazio, Sarri per compensare ha pensato ad un piano. Quel ruolo sarà assai fondamentale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Sarri riparte dalla difesa per ritrovare ordine e risultati. La situazione attuale

Nel pieno del ritiro a Formello, Maurizio Sarri ha un obiettivo preciso: riportare ordine e compattezza all’interno del gruppo. Il caos fuori dal campo non deve contaminare ciò che accade sul rettangolo verde. Il tecnico toscano è tornato a lavorare sui suoi principi tattici, con l’intento di rimettere al centro l’identità di gioco che aveva reso la Lazio tra le squadre più solide e spettacolari della Serie A.

La priorità per Sarri resta la fase difensiva. Non per una questione di mentalità conservativa, ma perché la miglior Lazio del suo ciclo era proprio quella capace di costruire i successi a partire dalla stabilità arretrata. Il contrasto con l’ultima stagione è evidente: con Baroni, la Lazio ha subito 49 gol, piazzandosi al decimo posto per rendimento difensivo. Un dato troppo alto per un club che punta alla zona europea con regolarità.

Nel secondo anno con Sarri alla guida, quando arrivò il secondo posto e la qualificazione in Champions League, la Lazio subì soltanto 21 reti, dimostrando quanto una buona difesa possa incidere sull’intera stagione. Per questo motivo, il lavoro difensivo è centrale nel progetto tecnico, anche in ottica calciomercato Lazio: le scelte future passeranno dalla costruzione di un reparto solido.

In attesa che il mercato porti ulteriori rinforzi, Sarri lavora con quello che ha. Con Romagnoli squalificato per le prime due giornate, il giovane Provstgaard si candida per una maglia da titolare accanto a Gila. Patric è ancora in recupero, mentre il profilo di Gigot non convince pienamente per caratteristiche tecniche e tattiche.

Il calciomercato Lazio, dunque, sarà chiamato a completare una rosa che, per tornare competitiva, dovrà ritrovare l’ordine smarrito. Sarri è pronto a guidare questo processo con il suo metodo rigoroso e con un’idea di calcio chiara: da una difesa solida, passa il rilancio della Lazio.