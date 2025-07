Calciomercato Lazio, cosa dovrebbe servire ai biancocelesti? Spunta fuori una grande opinione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Mattei: «Manca un bomber vero. Europa possibile, ma serve concretezza»

Intervenuto a Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha commentato la prima uscita stagionale della nuova Lazio di Maurizio Sarri, impegnata in un’amichevole contro la Primavera. Un test poco indicativo sul piano agonistico, ma utile per leggere alcune prime scelte tattiche e comprendere in che direzione si muove il progetto biancoceleste. Sullo sfondo, il tema centrale resta il calciomercato Lazio, ancora aperto e determinante per colmare le lacune emerse.

Mattei ha subito inquadrato le prime risposte fornite dalla squadra: «Con Romagnoli squalificato, sarà Provstgaard ad affiancare Gila nelle prime uscite ufficiali. Patric non è ancora pronto e Gigot ha caratteristiche più da difesa a uomo, meno compatibili col sistema di Sarri». Da qui, l’idea che la Lazio possa ancora intervenire in difesa, sebbene il giovane danese stia offrendo buoni segnali.

In mezzo al campo, Mattei ha elogiato Cataldi, considerato centrale nei piani di Sarri: «Si vede che sarà un giocatore importante, ha tempi e visione. Il centrocampo, però, va completato con profili complementari. Anche su questo punto, il calciomercato Lazio potrà dire la sua».

Più critico l’intervento sull’attacco: «Gli esterni hanno inciso poco, e il ruolo di prima punta è ancora tutto da assegnare. Il problema principale resta l’assenza di un vero centravanti da 20 gol. La Lazio ha bisogno di un finalizzatore affidabile. Senza, sarà difficile competere ad alti livelli».

Riguardo agli obiettivi stagionali, Mattei è realistico: «La Champions League appare fuori portata. Credo che l’Europa sia un obiettivo concreto, ma servirà una squadra solida e soprattutto rinforzata nei ruoli chiave. Il Napoli resta favorito per lo scudetto, poi Milan, Inter e Juventus. La Lazio dovrà lottare con Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina».

In conclusione, il calciomercato Lazio ha ancora margini per intervenire in modo decisivo. La rosa ha delle basi, ma servono innesti mirati per alzare il livello competitivo e rendere la squadra pronta per affrontare una stagione intensa e piena di insidie.