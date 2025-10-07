Calciomercato Lazio, occhi puntati su un veterano della Spagna. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, occhi su Arnau Martinez nonostante il blocco

Nonostante il Calciomercato Lazio sia attualmente bloccato a causa di vincoli legati all’indice di liquidità, la società biancoceleste non resta ferma. Secondo quanto riportato da fonti spagnole, tra cui El Nacional, la Lazio starebbe già programmando alcune possibili operazioni in vista della sessione invernale di gennaio 2026. Tra i profili seguiti con maggiore interesse ci sarebbe quello di Arnau Martinez, giovane terzino destro del Girona, classe 2003.

Il nome di Arnau Martinez è tutt’altro che nuovo agli osservatori internazionali. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona prima di approdare al Girona, il difensore ha già accumulato esperienza in Liga, dove ha collezionato tre presenze nella stagione 2025/2026, dimostrando solidità e personalità nonostante la giovane età. Caratteristiche che avrebbero attirato l’attenzione del reparto scouting della Lazio, sempre attento ai talenti emergenti.

Il valore di mercato del calciatore si aggira attorno ai 20 milioni di euro, una cifra importante per le casse del club, soprattutto considerando l’attuale impossibilità di effettuare investimenti a causa del blocco del calciomercato. Tuttavia, l’interesse per Arnau Martinez dimostra che la dirigenza biancoceleste, con in testa il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani, sta già pianificando il futuro e preparando eventuali colpi da mettere a segno non appena la situazione finanziaria lo consentirà.

Va sottolineato che la Lazio non è l’unica squadra italiana sulle tracce del difensore spagnolo: anche la Fiorentina, allenata da Stefano Pioli, avrebbe manifestato un certo interesse. Questo potrebbe accendere un possibile duello di mercato tutto italiano nei prossimi mesi, qualora il Girona decidesse di aprire alla cessione del proprio gioiello.

Al momento, comunque, restano soltanto indiscrezioni. Ma l’attenzione per profili giovani e dal grande potenziale conferma una strategia precisa per il Calciomercato Lazio: guardare avanti, costruire per il futuro e farsi trovare pronti quando i vincoli economici saranno superati.

In attesa di sviluppi concreti, il nome di Arnau Martinez resta uno dei più caldi nella lista della Lazio per la finestra invernale. Un segnale chiaro: il Calciomercato Lazio è fermo, ma le idee continuano a muoversi.