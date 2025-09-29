Milinkovic Savic ritorna alla Lazio? I biancocelesti spingono sulla trattativa - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il ritorno di Milinkovic-Savic non è più solo un sogno?

Il calciomercato Lazio potrebbe vivere un clamoroso colpo di scena nei prossimi mesi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Sergej Milinkovic-Savic starebbe seriamente valutando l’idea di tornare in Serie A, a poco più di un anno dal suo trasferimento in Arabia Saudita. La notizia non è nuova, ma si arricchisce di dettagli che alimentano le speranze dei tifosi biancocelesti.

Il centrocampista serbo, rimasto nei cuori dei laziali per anni di prestazioni ad altissimo livello, potrebbe diventare uno dei protagonisti del calciomercato Lazio della prossima estate. Al momento, a essere in vantaggio nella corsa al giocatore sembrerebbe essere la Juventus, che secondo il quotidiano torinese avrebbe già avviato contatti esplorativi con l’entourage del giocatore. Anche l’Inter resta vigile, ma i bianconeri sarebbero più convinti nel voler riportare il “Sergente” in Italia già a gennaio.

Tuttavia, nelle ultime ore si è fatta largo un’altra ipotesi, che fa sognare il popolo laziale: un possibile ritorno alla Lazio. A riaccendere le speranze è stato Fabrizio Romano, esperto di mercato, che ha rilasciato una dichiarazione destinata a far discutere: “Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026, ma il suo contratto sarà un tema da affrontare nei prossimi mesi. Sarà chiamato a fare una scelta”. Parole brevi ma pesanti, che suggeriscono che il futuro del giocatore è tutt’altro che definito.

L’idea che Milinkovic-Savic possa tornare a vestire la maglia biancoceleste a parametro zero nel 2026, o magari già nel 2025 con una formula agevolata, fa inevitabilmente parte delle voci che animano il calciomercato Lazio. La sua figura rappresenta ancora un simbolo per i tifosi e il suo ritorno sarebbe un grande colpo anche dal punto di vista emotivo, oltre che tecnico.

Per ora si tratta solo di suggestioni, ma in un mercato in continua evoluzione, tutto è possibile. Claudio Lotito ha sempre lasciato aperta la porta a un ritorno del giocatore, e se le condizioni lo permetteranno, non è escluso che si possa realmente concretizzare.

Il calciomercato Lazio resta vigile, e il nome di Milinkovic-Savic continua a circolare: il sogno di rivederlo all’Olimpico, forse, non è poi così lontano.