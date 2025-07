Calciomercato Lazio, situazione preoccupante? L'indiscrezione biancoceleste sul futuro - Lazio News 24

Condividi via email

Calciomercato Lazio, Anellucci: “Situazione stagnante, ma i tifosi non mollano mai”. Ecco le parole

Il calciomercato Lazio è entrato in una fase delicata, con molte aspettative ma poche certezze. I tifosi si interrogano sul futuro della squadra, mentre le voci su incontri tra Claudio Lotito e vari protagonisti del mondo del calcio continuano a susseguirsi. A commentare la situazione attuale del club è stato Claudio Anellucci, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio con un’analisi lucida e diretta.

«La realtà della Lazio è evidente a tutti», ha dichiarato Anellucci. «Non servono interpretazioni complesse: il clima è complicato e si percepisce una forte frustrazione tra i tifosi. Dal punto di vista gestionale e sportivo, non vedo segnali concreti di rinnovamento. Questo è ciò che trovo più preoccupante e anche, in un certo senso, imbarazzante per un club di questa storia».

Anellucci ha anche espresso scetticismo rispetto alla possibilità di un cambio di passo nella strategia societaria, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di calciomercato Lazio. «Non mi aspetto scosse all’orizzonte. Lotito ha dimostrato, in vent’anni di presidenza, di avere un modo personale e rigido di condurre il club. Le proteste dei tifosi? Comprensibili, ma difficilmente potranno smuovere qualcosa. Questo è il modello Lazio: razionalità finanziaria, ma poca ambizione sportiva».

Eppure, in un contesto di apparente immobilismo, Anellucci ha voluto sottolineare un aspetto positivo e, per certi versi, sorprendente. «La risposta dei tifosi è meravigliosa. Nonostante la mancanza di colpi di mercato e la scarsa comunicazione da parte della società, gli abbonamenti stanno andando bene. Significa che la passione biancoceleste è più forte di qualsiasi delusione».

Attualmente, il calciomercato Lazio è focalizzato su alcuni innesti mirati per completare la rosa in vista della nuova stagione. Tuttavia, l’impressione è che senza un cambio di mentalità a livello dirigenziale, la squadra rischi di rimanere in una posizione intermedia, lontana sia dai vertici che dalla zona retrocessione, ma anche distante dagli obiettivi europei.

I tifosi chiedono di più. La palla ora passa alla società.