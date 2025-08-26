 Calciomercato Lazio, sfuma quella pista per Basic. La situazione sulla trattativa - Lazio News 24
Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Toma Basic

Calciomercato Lazio: sfuma la pista Empoli per Basic, parla il presidente Corsi

Nel vivo dell’ultima settimana di trattative, il calciomercato Lazio continua a muoversi tra operazioni in uscita e possibili cessioni che potrebbero sbloccare manovre in entrata. Tra i nomi più discussi in uscita figura ancora una volta quello di Toma Basic, centrocampista croato che non rientra più nei piani tecnici della Lazio e che da tempo è sul mercato in cerca di una nuova sistemazione.

Nelle ultime ore era emerso un possibile interessamento da parte dell’Empoli, ma a spegnere ogni voce ci ha pensato direttamente il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di Radio Olympia. Le sue parole sono state piuttosto chiare e tagliano fuori ogni possibilità concreta:
“Interesse in quest’ultima settimana di mercato per Basic? Impossibile, per l’Empoli costa troppo”.

Una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni e che conferma come la trattativa tra Empoli e Lazio non sia mai entrata realmente nel vivo. Il nodo principale resta l’ingaggio del giocatore, ritenuto fuori portata per le casse del club toscano. Basic, arrivato alla Lazio nel 2021 dal Bordeaux, percepisce uno stipendio elevato che limita le possibilità di una cessione a club di medio-bassa classifica in Serie A.

Il calciomercato Lazio, dunque, dovrà cercare nuove soluzioni per piazzare il centrocampista, magari all’estero o valutando formule che permettano al club acquirente di sostenere l’operazione in modo più sostenibile, come il prestito con parte dell’ingaggio pagata dalla Lazio stessa.

La società biancoceleste, guidata dal presidente Claudio Lotito, ha l’obiettivo di alleggerire l’organico e liberare spazio salariale, utile anche per eventuali colpi last-minute. La partenza di Basic potrebbe aprire a nuovi scenari in entrata, soprattutto a centrocampo, dove il tecnico Maurizio Sarri chiede da tempo rinforzi con determinate caratteristiche tecniche.

In conclusione, il calciomercato Lazio è ancora aperto e tutto può succedere nei prossimi giorni. Tuttavia, l’opzione Empoli per Basic può considerarsi definitivamente chiusa. Resta ora da capire quale sarà il futuro del giocatore e se la dirigenza riuscirà a trovare una destinazione adatta per chiudere il mercato con le operazioni desiderate.

