Calciomercato Lazio, quel giocatore prova a tutti i costi di rimanere! Che cosa sta succedendo? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Romagnoli accelera per il rinnovo: fissato un vertice decisivo

Il futuro di Alessio Romagnoli tiene banco in casa Lazio. In un’estate segnata dalle difficoltà legate al blocco del mercato, il club biancoceleste lavora sottotraccia per blindare i suoi uomini chiave, e in cima alla lista c’è proprio il difensore centrale, punto fermo dello spogliatoio e simbolo di appartenenza.

Nonostante lo stop imposto dalla Covisoc, a causa del mancato rispetto di tre parametri economici previsti dalle norme del NOIF, la Lazio può ancora programmare il futuro dal punto di vista contrattuale. In questo scenario si inserisce il dossier Romagnoli, su cui la società vuole intervenire al più presto.

La dirigenza capitolina ha infatti fissato per la prossima settimana un incontro ufficiale con l’entourage di Romagnoli. L’obiettivo è chiaro: trovare l’intesa per il rinnovo, migliorando l’attuale contratto in scadenza nel 2027 e adeguando l’ingaggio del difensore in linea con il suo valore tecnico e il suo ruolo centrale nel progetto.

La trattativa non è semplice e si trascina ormai da diversi mesi. Tuttavia, le parti sembrano essersi riavvicinate, anche grazie all’intervento diretto dell’area tecnica. Maurizio Sarri, durante la sua gestione, ha sempre ritenuto Romagnoli un elemento imprescindibile, e la nuova Lazio vuole ripartire da basi solide, sia in campo che nello spogliatoio.

Il vertice in programma potrebbe dunque rappresentare il punto di svolta. Sebbene l’accordo non potrà essere formalmente registrato fino alla revoca del blocco Covisoc, la Lazio vuole farsi trovare pronta per quel momento, con tutti i documenti in regola per ufficializzare il rinnovo di Romagnoli appena sarà possibile.

Non si tratta solo di una scelta tecnica: Romagnoli, cresciuto con la fede biancoceleste nel cuore, è oggi uno dei simboli più riconoscibili della squadra. La sua permanenza sarebbe anche un segnale forte ai tifosi, che chiedono continuità e identità in un momento di transizione.

In attesa di sviluppi concreti sul mercato, la Lazio lavora per blindare le sue certezze. E Romagnoli, per carattere, esperienza e appartenenza, è una certezza da cui il club non vuole separarsi.