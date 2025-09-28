Calciomercato Lazio, spunta una grande idea in vista di gennaio. La situazione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: idea Renan Lodi tra gli svincolati, occasione ghiotta per Sarri

Il calciomercato Lazio si muove su più fronti, nonostante il blocco temporaneo che complica l’ingresso di nuovi giocatori attraverso i canali tradizionali. Per questo motivo, il club biancoceleste sta monitorando con attenzione il mercato degli svincolati, alla ricerca di occasioni che possano rinforzare la rosa senza violare i vincoli regolamentari. Uno dei nomi emersi nelle ultime ore è quello di Renan Lodi, ex terzino sinistro di Atlético Madrid e Nottingham Forest, attualmente fuori rosa all’Al Hilal.

La notizia è stata riportata da SportsBoom, secondo cui la Lazio avrebbe già sondato la disponibilità del giocatore brasiliano, che si è ufficialmente svincolato dopo essere stato escluso dalla lista della squadra saudita per questioni legate al numero massimo di stranieri tesserabili. Una vicenda che ha generato non poche polemiche, al punto che lo stesso Lodi ha avviato un’azione legale nei confronti del club:

«Non posso essere privato del diritto di esercitare la mia professione. Ho deciso di far valere i miei diritti, come qualsiasi lavoratore a cui viene impedito di lavorare. Ho provato a trovare una soluzione amichevole, ma il club non ha mai risposto».

Nel contesto del calciomercato Lazio, Renan Lodi rappresenterebbe un’opportunità importante. Classe 1998, con esperienze nei top campionati europei e nella Nazionale brasiliana, è un profilo che da tempo piace a Maurizio Sarri, il quale avrebbe dato il suo gradimento tecnico. Lodi potrebbe prendere il posto di un deludente Nuno Tavares, fin qui poco convincente sia in fase difensiva che in quella propositiva.

Tuttavia, la concorrenza non manca: anche il Fenerbahçe avrebbe manifestato interesse per il terzino brasiliano, pronto a rilanciarsi dopo un periodo complicato in Arabia Saudita. La Lazio, quindi, dovrà accelerare se vuole davvero chiudere l’operazione prima che altri club si inseriscano in maniera decisiva.

Con il mercato bloccato e la rosa in difficoltà numerica in alcune zone del campo, Renan Lodi potrebbe essere la mossa giusta per il finale di questa finestra di calciomercato Lazio. Il tempo stringe, ma l’occasione è di quelle che non si possono ignorare.