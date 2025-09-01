Calciomercato Lazio, una situazione delicata. Il punto durante l'ultimo giorno - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, tra esuberi, tagli e trattative bloccate: il punto a poche ore dalla chiusura

Il calciomercato Lazio si avvia alla chiusura con più ombre che luci. La società biancoceleste, tra difficoltà nel piazzare gli esuberi e operazioni in uscita complesse, resta in alto mare. Mentre molte squadre definiscono gli ultimi colpi, il club capitolino è ancora alle prese con una serie di nodi irrisolti.

Uno dei nomi più discussi è quello di Gigot, difensore ex Marsiglia. Nelle scorse settimane è stato accostato a Cremonese, Siviglia, PAOK, Rizespor, Cagliari e persino a club arabi, ma i suoi problemi fisici hanno frenato ogni trattativa. A meno di colpi di scena nelle ultime ore, il trasferimento è rimandato alla sessione di gennaio.

Situazione ancora più ingarbugliata per i tre esuberi storici della rosa: Fares, Kamenovic e Basic. Tutti in scadenza a giugno, sembrano destinati a restare a Roma fino alla fine del contratto. Gli ingaggi pesanti (1,6 milioni per Basic, 1,2 per Kamenovic, 600 mila per Fares) rendono le trattative quasi impossibili. Nel contesto attuale, convincere i giocatori a rinunciare a stipendi così alti appare una vera e propria impresa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre a Gigot, potrebbe saltare anche uno tra Patric e Basic nell’ottica di tagliare ulteriormente i costi. Per il centrocampista croato si starebbe valutando persino l’ipotesi di un rinnovo “tattico”, utile a spalmare l’ingaggio e favorire un possibile trasferimento all’Empoli. Ma con il tempo ormai agli sgoccioli, anche questa pista sembra complicata.

Il calciomercato Lazio, finora, ha registrato solo due cessioni ufficiali: quella di Tchaouna al Burnley per 15 milioni e il riscatto di Casale da parte del Bologna, per una cifra di 6,8 milioni. Un’entrata importante che però non ha trovato seguito in altre operazioni, né in entrata né in uscita.

Il risparmio ottenuto sugli stipendi dei due partenti (1,2 e 1,3 milioni lordi) rappresenta l’unico beneficio concreto a oggi. Per il resto, la gestione degli esuberi si conferma uno dei punti deboli della dirigenza biancoceleste.

Il calciomercato della Lazio si chiude quindi con più delusioni che soluzioni, e una rosa ancora appesantita da giocatori fuori dal progetto tecnico.