 Calciomercato Lazio, una situazione delicata. Il punto durante l'ultimo giorno - Lazio News 24
Connect with us

News

Calciomercato Lazio, una situazione delicata. Il punto durante l'ultimo giorno

News

Rovella, faro di un centrocampo perfetto in casa Lazio. Questi voti sono ottimi

News

Noslin, rimarrà alla Lazio? Ecco cosa risulta a poche ore dalla fine del mercato

News

Zaccagni, una serata da urlo per il capitano della Lazio! Numeri da capogiro

News

Insigne-Lazio, pressing ulteriore per comprare l'attaccante. La situazione

News

Calciomercato Lazio, una situazione delicata. Il punto durante l’ultimo giorno

Lazio news 24

Published

14 ore ago

on

By

Fabiani
Fabiani

Calciomercato Lazio, tra esuberi, tagli e trattative bloccate: il punto a poche ore dalla chiusura

Il calciomercato Lazio si avvia alla chiusura con più ombre che luci. La società biancoceleste, tra difficoltà nel piazzare gli esuberi e operazioni in uscita complesse, resta in alto mare. Mentre molte squadre definiscono gli ultimi colpi, il club capitolino è ancora alle prese con una serie di nodi irrisolti.

Uno dei nomi più discussi è quello di Gigot, difensore ex Marsiglia. Nelle scorse settimane è stato accostato a Cremonese, Siviglia, PAOK, Rizespor, Cagliari e persino a club arabi, ma i suoi problemi fisici hanno frenato ogni trattativa. A meno di colpi di scena nelle ultime ore, il trasferimento è rimandato alla sessione di gennaio.

Situazione ancora più ingarbugliata per i tre esuberi storici della rosa: Fares, Kamenovic e Basic. Tutti in scadenza a giugno, sembrano destinati a restare a Roma fino alla fine del contratto. Gli ingaggi pesanti (1,6 milioni per Basic, 1,2 per Kamenovic, 600 mila per Fares) rendono le trattative quasi impossibili. Nel contesto attuale, convincere i giocatori a rinunciare a stipendi così alti appare una vera e propria impresa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre a Gigot, potrebbe saltare anche uno tra Patric e Basic nell’ottica di tagliare ulteriormente i costi. Per il centrocampista croato si starebbe valutando persino l’ipotesi di un rinnovo “tattico”, utile a spalmare l’ingaggio e favorire un possibile trasferimento all’Empoli. Ma con il tempo ormai agli sgoccioli, anche questa pista sembra complicata.

Il calciomercato Lazio, finora, ha registrato solo due cessioni ufficiali: quella di Tchaouna al Burnley per 15 milioni e il riscatto di Casale da parte del Bologna, per una cifra di 6,8 milioni. Un’entrata importante che però non ha trovato seguito in altre operazioni, né in entrata né in uscita.

Il risparmio ottenuto sugli stipendi dei due partenti (1,2 e 1,3 milioni lordi) rappresenta l’unico beneficio concreto a oggi. Per il resto, la gestione degli esuberi si conferma uno dei punti deboli della dirigenza biancoceleste.

Il calciomercato della Lazio si chiude quindi con più delusioni che soluzioni, e una rosa ancora appesantita da giocatori fuori dal progetto tecnico.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.