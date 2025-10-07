Calciomercato Lazio, Sarri spinge a tutti i costi per l'acquisto di quel giocatore a gennaio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: suggestione Insigne, ma Fabiani punta su Noslin

Il Calciomercato Lazio continua a tenere banco tra sogni, strategie e valutazioni tecniche. Nella giornata di oggi, Il Messaggero è tornato a rilanciare una suggestione che da settimane circola nell’ambiente biancoceleste: l’ipotesi di vedere Lorenzo Insigne con la maglia della Lazio. Un’idea affascinante che affonda le radici nel rapporto speciale tra il fantasista partenopeo e Maurizio Sarri, suo ex allenatore ai tempi del Napoli. Proprio il tecnico toscano avrebbe espresso più volte il desiderio di avere Insigne a Formello, convinto che l’esperienza e la qualità dell’esterno azzurro possano fare la differenza.

Tuttavia, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, le reali intenzioni del club sembrerebbero essere diverse. Il direttore sportivo Angelo Fabiani starebbe infatti lavorando su un’altra direzione, meno nostalgica ma più funzionale alla progettualità del club: il rilancio di Tijjani Noslin, esterno offensivo olandese classe ’99 arrivato a Verona nello scorso mercato invernale e messosi in mostra con ottime prestazioni in Serie A.

Il nome di Noslin rappresenta un profilo gradito alla dirigenza per più motivi: età, margini di crescita, duttilità tattica e costi decisamente inferiori rispetto all’ingaggio di un calciatore come Insigne, attualmente legato al Toronto FC con un contratto molto oneroso. Inoltre, puntare su Noslin sarebbe in linea con l’idea di costruire una Lazio più giovane, veloce e affamata, capace di rigenerarsi dopo una stagione deludente.

Il Calciomercato della Lazio, dunque, si muove tra l’emotività di un ritorno romantico e la razionalità di un progetto a lungo termine. Se da un lato l’ipotesi Insigne continua ad affascinare i tifosi, dall’altro la società sembra voler investire su profili emergenti, più sostenibili e coerenti con l’attuale linea tecnica e finanziaria.

Non è escluso che Sarri possa tornare a insistere sul suo pupillo, ma al momento, tutte le strade del Calciomercato Lazio sembrano portare a una strategia più prudente e orientata al futuro. Resta da capire se, nelle prossime settimane, emergeranno nuovi sviluppi che possano far cambiare idea a Fabiani, oppure se Noslin sarà davvero il primo tassello della nuova Lazio.