Calciomercato Lazio, una big ritorna di una nuovo su Cancellieri. Ecco le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: l’Olympiakos insiste per Cancellieri, ma lui vuole restare in Italia

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte delle uscite. Dopo i movimenti in entrata e le valutazioni in corso su alcuni profili chiave, si accende l’interesse attorno a Matteo Cancellieri. Secondo quanto riportato da TMW, l’Olympiakos avrebbe intensificato i contatti per l’esterno offensivo di proprietà della Lazio, puntando forte su di lui dopo aver già portato a casa Strefezza.

Il club greco, sempre attento alle opportunità in Serie A, starebbe cercando di convincere Cancellieri a trasferirsi ad Atene. Tuttavia, il giocatore non sembra particolarmente convinto dell’idea di lasciare l’Italia in questa fase della sua carriera. La volontà di Cancellieri sarebbe infatti quella di restare nel nostro campionato per continuare il suo percorso di crescita in un contesto che conosce meglio e dove sente di poter ancora dimostrare il proprio valore.

Nel contesto attuale del Calciomercato Lazio, la posizione dell’esterno potrebbe cambiare. Con l’arrivo di Noslin, qualcuno aveva ipotizzato una retrocessione di Cancellieri nelle gerarchie interne. In realtà, dalle ultime indicazioni emerge che l’ex Verona starebbe invece scalando posizioni, guadagnando la fiducia dello staff tecnico e mettendosi in mostra in allenamento. Potrebbe quindi esserci per lui più spazio di quanto inizialmente previsto.

L’elemento decisivo resterà comunque l’offerta dell’Olympiakos. Il club del Pireo dovrà formulare una proposta concreta che convinca sia la Lazio che il calciatore. Al momento, però, non è ancora chiaro se l’offerta arriverà a soddisfare le richieste economiche del club capitolino. Inoltre, bisognerà capire quale spazio verrebbe garantito a Cancellieri in Grecia, dettaglio che potrebbe influenzare in modo determinante la sua scelta.

Infine, un ruolo importante sarà giocato anche da Maurizio Sarri, che continua a monitorare la situazione e farà le sue valutazioni finali in base alle esigenze tattiche e alle alternative a disposizione sulla fascia. Nel complesso, il caso Cancellieri rappresenta uno dei nodi più interessanti del Calciomercato Lazio, in bilico tra la permanenza in Serie A e una possibile nuova avventura all’estero.

Al momento, nulla è ancora deciso, ma nelle prossime settimane la situazione potrebbe evolversi rapidamente.