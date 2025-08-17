Calciomercato Lazio, una situazione complicata in attacco. Le delusioni di questi due giocatori sono evidenti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: riflessioni in attacco, preoccupano Castellanos e Dia. La situazione attual

Il Calciomercato Lazio potrebbe subire una nuova accelerazione sul fronte offensivo dopo quanto emerso durante il precampionato. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il rendimento degli attaccanti Castellanos e Boulaye Dia non sta convincendo lo staff tecnico guidato da Maurizio Sarri. I due centravanti, infatti, non hanno ancora trovato il gol durante tutta la fase di preparazione estiva, lasciando qualche dubbio sulla loro condizione e capacità di guidare l’attacco biancoceleste.

Il dato è allarmante se si considera che la Lazio è attesa da un avvio di campionato tutt’altro che semplice, con l’esordio a Como ormai imminente. In vista del debutto ufficiale, Sarri sperava in segnali incoraggianti da parte dei suoi attaccanti, ma finora sia Castellanos, reduce da una stagione di alti e bassi, che Dia, arrivato con grandi aspettative, non hanno mostrato la brillantezza necessaria. Il digiuno di gol prolungato e la mancanza di incisività sotto porta stanno spingendo la società a riflettere seriamente sul da farsi.

Ecco perché il Calciomercato Lazio potrebbe presto riaprirsi proprio in avanti. La dirigenza, già attenta a eventuali opportunità in attacco, potrebbe decidere di affiancare un nuovo profilo più pronto, magari con esperienza in Serie A o abituato ai ritmi del calcio europeo. Un nome affidabile, capace di garantire immediate soluzioni a una squadra che, storicamente, ha bisogno di un centravanti concreto per sostenere il peso offensivo.

Il mercato è ancora aperto, e Lotito potrebbe decidere di intervenire negli ultimi giorni disponibili, anche in base a eventuali sviluppi nei primi turni di campionato. Non è escluso che la Lazio possa muoversi con un’operazione last minute, magari puntando su un prestito con diritto di riscatto, soluzione già utilizzata in passato.

Intanto, Sarri continua a lavorare con il materiale a disposizione, ma resta evidente come il rendimento di Castellanos e Dia sia motivo di riflessione. Se non ci saranno segnali forti e immediati, la società potrebbe non attendere oltre.

Il Calciomercato Lazio, quindi, resta attivo e in allerta: l’obiettivo è consegnare a Sarri un attacco competitivo, in grado di affrontare una stagione ricca di impegni con ambizione e concretezza.