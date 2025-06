Calciomercato Lazio, le ultime da Giulio Cardone: «L’obiettivo? Andare in ritiro il 14 luglio con la rosa completa»

Calciomercato Lazio: le ultime notizie e la situazione di mercato di biancocelesti secondo Cardone, giornalista de La Repubblica

Negli ultimi giorni è diventata comune curiosità la situazione del calciomercato Lazio. Ne ha parlato il giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei, vediamo come:

«Più che di mercato, ieri Sarri e la Lazio hanno pianificato tutte le situazioni logistiche dell’estate. Dal ritiro a Formello alle amichevoli che andranno in scena anche all’estero. Il programma a breve sarà reso noto. Sul mercato la cosa principale resta la stessa, cercare di andare in ritiro il 14 luglio con la rosa pressoché completa. Sul fronte uscite, per adesso da parte del club biancoceleste c’è stato il rifiuto a Milan ed Inter alle proposte su Rovella. Quando abbiamo detto che la Lazio è stata brava ad anticipare possibili concorrenti per Sarri ci si riferiva a questo caos panchine. A Firenze c’è stato un movimento pro-Sarri preoccupante, ha fatto bene la Lazio a muoversi per tempo. Ieri abbiamo visto un tecnico sorridente e carico, ci si augura che davvero possa farci divertire».