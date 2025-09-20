Calciomercato Lazio, tutto chiaro per i biancocelesti: bisogna comprare quel grande obiettivo - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Arnau Martinez tra gli obiettivi per gennaio 2026

Nonostante le limitazioni e il momentaneo blocco operativo, il calciomercato Lazio non si ferma. La società biancoceleste, infatti, starebbe già programmando le prossime mosse in vista della sessione invernale di gennaio 2026, monitorando profili giovani e di prospettiva. Tra i nomi finiti nel radar della dirigenza capitolina c’è quello di Arnau Martinez, terzino destro in forza al Girona, squadra rivelazione della Liga spagnola.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano El Nacional, la Lazio avrebbe già messo gli occhi sul classe 2003, uno dei profili più interessanti del panorama europeo nel ruolo di esterno basso. Dotato di buona tecnica, intelligenza tattica e capacità di spinta sulla fascia destra, Arnau Martinez si è messo in mostra anche nella stagione in corso, collezionando tre presenze nella Liga 2025/2026 e confermandosi un elemento affidabile nel sistema di gioco del Girona.

Calciomercato Lazio: concorrenza per Arnau Martinez

La valutazione del cartellino del giocatore non è però tra le più basse: si parla di una cifra intorno ai 20 milioni di euro, una somma importante per le casse della Lazio, soprattutto in un contesto economico in cui ogni investimento va ponderato con attenzione. Tuttavia, la società biancoceleste potrebbe decidere di affondare il colpo qualora si aprisse uno spiraglio, magari sfruttando la volontà del giocatore di misurarsi in un campionato diverso come la Serie A.

Il calciomercato Lazio dovrà però fare i conti con la concorrenza. Anche la Fiorentina, guidata da Stefano Pioli, avrebbe manifestato un interesse concreto per Arnau Martinez. Il club viola, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto arretrato, potrebbe rappresentare un ostacolo serio per Lotito e Fabiani, qualora decidesse di anticipare la concorrenza con un’offerta ufficiale.

Lazio in attesa, ma il lavoro sul mercato continua

Al momento, si tratta solo di sondaggi e contatti preliminari. Nessuna trattativa vera e propria è stata avviata, ma l’interesse della Lazio è reale. La dirigenza biancoceleste continua a monitorare il profilo di Arnau Martinez con attenzione, pronta a muoversi se le condizioni economiche dovessero diventare più favorevoli.

Il calciomercato Lazio guarda al futuro, e lo fa con intelligenza strategica: costruire oggi le basi per la squadra di domani è l’unico modo per restare competitivi, anche in un momento di apparente immobilismo.