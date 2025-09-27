Calciomercato Lazio, tutto bloccato anche per il continuo rifiuto di quel giocatore: non vuole andarsene! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il nodo Fares blocca le uscite, rifiutata anche l’offerta dalla Russia

Il Calciomercato Lazio continua a vivere una fase di stallo su alcuni fronti, e uno dei nodi più complicati da sciogliere riguarda il futuro di Mohamed Fares. Il terzino marocchino, rientrato dal prestito in Grecia, resta un elemento ai margini della rosa biancoceleste e fuori dai piani tecnici di Maurizio Sarri. Nonostante i tentativi della dirigenza di trovargli una nuova sistemazione, il giocatore continua a rifiutare ogni proposta ricevuta.

L’ultima offerta, in ordine cronologico, è arrivata dalla Russia, ma anche in questo caso Fares ha deciso di declinare. Una destinazione evidentemente non gradita dal laterale ex SPAL, che sembra poco propenso a trasferirsi in campionati considerati meno competitivi o lontani dai principali palcoscenici europei. Questo atteggiamento sta complicando non poco le strategie del Calciomercato Lazio, soprattutto in ottica uscite.

Il problema principale resta l’ingaggio. Fares percepisce 1,2 milioni di euro netti a stagione, una cifra elevata per un giocatore che non ha mai realmente trovato spazio nella Lazio e che viene ormai considerato una riserva di terza fascia. Il suo stipendio rappresenta un ostacolo anche per eventuali club interessati, che difficilmente sono disposti ad accollarsi un contratto così oneroso senza garanzie tecniche.

Nel frattempo, la Lazio continua a cercare soluzioni, valutando sia la cessione a titolo definitivo che un nuovo prestito, magari con parte dell’ingaggio pagato dalla società biancoceleste. Tuttavia, ogni ipotesi resta bloccata fino a quando il calciatore non darà il via libera a una nuova destinazione.

Il caso Fares rappresenta uno dei tanti esempi delle difficoltà che il Calciomercato Lazio sta affrontando negli ultimi anni. Liberarsi di giocatori fuori progetto e con ingaggi pesanti si sta rivelando un’impresa tutt’altro che semplice. E mentre la società cerca di sfoltire la rosa per liberare spazio salariale, ogni rifiuto rallenta l’intero processo.

Con la sessione invernale del Calciomercato Lazio ancora lontana, resta il tempo per cercare una soluzione condivisa. Ma affinché il mercato possa davvero sbloccarsi, serve la collaborazione del calciatore, che al momento appare più orientato ad aspettare piuttosto che a rilanciarsi altrove.