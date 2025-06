Calciomercato Lazio, alcune trattative in entrata dei biancocelesti prevista per la sessione estiva: le ultime da Formello

Calciomercato Lazio, tutti gli aggiornamenti sulle trattative in entrata di questa estate: le ultime sui capitolini

È arrivato il momento del calciomercato Lazio per il quale i biancocelesti sono già all’opera per consegnare a Sarri una squadra preparata e solida. In particolare si osservano diversi giocatori dell’Empoli come Fazzini, Parisi e Colpani.

Tali obiettivi potrebbero diventare alla portata in quanto, stando alle parole del Corriere dello Sport, si potrebbe abbassare il prezzo di Fazzini per la retrocessione, mentre Colpani cerca una nuova occasione dopo un prestito deludente alla Fiorentina. Per quanto riguarda Parisi, invece, potrebbe diventare un obiettivo principale soprattutto se Tavares o Pellegrini dovessero lasciare la capitale.