Calciomercato Lazio, attualmente in stallo la trattativa per Fazzini dell’Empoli: le novità sul difensore

Calciomercato Lazio, la situazione aggiornata sulla trattativa per portare a Roma Fazzini dell’Empoli: le ultime da Formello

Una delle importanti novità odierne sul calciomercato Lazio arriva dalla toscana. Stando a quanto riportato da Radiosei i capitolini avrebbero provato ad intensificare i contatti negli ultimi giorni ma senza riuscire a far breccia nella società toscana.

Nelle ultime giornate i capitolini avevano intensificato i contatti per poter strappare Fazzini dall’Empoli con una proposta low-cost che, tuttavia, non ha trovato grande disponibilità dalla società toscana. La situazione quindi rimane in stallo in quanto si sta valutando come procedere negli accordi.