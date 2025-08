Calciomercato Lazio, un terzino di troppo: rischia uno dei 2

Calciomercato Lazio, un terzino di troppo: rischia uno di loro due. Sarri alle prese con le scelte definitive per la lista Serie A

Mister Sarri è alle prese con le scelte definitive per la lista Serie A e il reparto che crea i maggiori grattacapi è la difesa della sua Lazio. Con una rosa ancora troppo lunga, almeno due giocatori sono destinati a restare esclusi, e gli indiziati principali si concentrano nel pacchetto arretrato, dove l’abbondanza costringe a decisioni dolorose.

Al centro, la situazione legata a Patric e Samuel Gigot resta un nodo da sciogliere, con il futuro di entrambi ancora in valutazione. Ma è sulle fasce che si gioca la partita più delicata. Adam Marusic si conferma il jolly intoccabile del tecnico, grazie alla sua straordinaria duttilità che gli permette di agire su entrambe le corsie e, all’occorrenza, anche come centrale. La sua permanenza non è in discussione.

Il vero ballottaggio, secondo le indiscrezioni riportate da Il Messaggero, riguarda la corsia di destra. Con Nuno Tavares e Luca Pellegrini destinati a presidiare la fascia sinistra, uno tra Manuel Lazzari ed Elseid Hysaj è considerato di troppo. Entrambi sono giocatori di alto profilo con ingaggi importanti, e la società biancoceleste sarebbe pronta ad ascoltare offerte concrete per uno dei due.

La dirigenza vuole evitare di mantenere in rosa un esubero di lusso e preferirebbe monetizzare con una cessione, reinvestendo eventualmente su altri reparti. Lazzari, per caratteristiche, ha più mercato, ma Hysaj è un fedelissimo di Sarri. La decisione finale spetterà al tecnico, che dovrà sacrificare un pezzo pregiato della sua scacchiera per raggiungere l’equilibrio numerico e funzionale richiesto dalla rosa. La palla passa ora al mercato: la prima offerta convincente potrebbe definire chi lascerà Formello.