Calciomercato Lazio, occhi su un talento dell’Ajax per la difesa. I dettagli

Calciomercato Lazio: nuovo nome per la difesa. Il prescelto arriverebbe dall’Ajax, ha trovato molto spazio con Farioli

In casa Lazio, la situazione terzini non è delle migliori. Per questa ragione, sono molti i nomi emersi nelle ultime settimane. La dirigenza biancoceleste, però, non ha ancora trovato il profilo giusto, che faccia completamente al caso di Maurizio Sarri.

In ogni caso, secondo TuttoMercatoWeb, questa mattina è emerso un nuovo nome, che lotterebbe per una maglia da titolare sulla destra. Si tratta di Anton Gaeei, terzino classe 2002 dell’Ajax e della nazionale U-21. Alla corte di Farioli, il ventiduenne ha collezionato ben 40 presenze, in cui ha realizzato 3 gol e 5 assist.