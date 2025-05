Calciomercato Lazio: la dirigenza biancoceleste ha messo gli occhi su un giocatore chiave dell’Hellas Verona

La difesa della Lazio non è sicuramente la migliore della Serie A. 48 gol subiti in 37 partite di campionato non è di certo un buon dato. Sembra che il reparto difensivo biancoceleste verrà completamente rivoluzionato nel prossimo calciomercato estivo. In particolar modo, la corsia destra, che a partire dalla prossima stagione sarà del tutto differente.

Infatti, Marusic è in scadenza di contratto e Lazzari ha convinto ben poco, tanto da essere stato messo sul mercato. Il calciomercato Lazio, di conseguenza, ha messo gli occhi su un calciatore dell’Hellas Verona. Stiamo parlando di Jackson Tchatchoua, esterno destro di nazionalità camerunese. Le sue qualità difensive non sono di certo entusiasmanti, ma il classe 2001 spicca per i suoi inserimenti, che l’hanno portato ad ottenere un bottino di 2 gol e 2 assist in questa stagione. Di fronte ad una buona offerta, è difficile che il club veneto si tiri indietro.