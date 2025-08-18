Calciomercato Lazio, Sarri vuole tagliare in vista dell'esordio. A rischio questi giocatori - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Sarri prepara i tagli in vista dell’esordio in Serie A

Il calciomercato Lazio entra in una fase decisiva, non solo per quanto riguarda gli arrivi, ma anche sul fronte delle uscite. Con l’inizio della Serie A ormai imminente, Maurizio Sarri è chiamato a fare scelte importanti per definire la rosa definitiva. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’allenatore biancoceleste dovrà infatti tagliare alcuni nomi per snellire un organico ancora troppo ampio.

Il primo nodo da sciogliere riguarda le fasce difensive, dove la concorrenza è agguerrita e il margine di scelta ridotto. Due nomi sembrano in bilico: Manuel Lazzari ed Elseid Hysaj, entrambi trentunenni e non più considerati indispensabili dal tecnico. In particolare, Lazzari appare il principale candidato alla cessione: nonostante l’esperienza accumulata in questi anni, le sue caratteristiche sembrano meno funzionali al progetto tattico della Lazio 2025/26.

Nel calciomercato Lazio, le decisioni di Sarri sono orientate a favorire profili più giovani e dinamici, come Tavares e Luca Pellegrini, ritenuti più adatti al gioco offensivo e alla costruzione dal basso. Il rendimento di Lazzari, fermo a zero gol e appena tre assist nelle ultime tre stagioni, pesa non poco nella valutazione tecnica. Un dato che diventa ancora più impattante se confrontato con Hysaj, che in sole quattro partite da titolare ha collezionato gli stessi numeri, pur essendo stato fuori lista fino a gennaio scorso.

Il calciomercato Lazio potrebbe quindi vedere una partenza importante proprio in queste ore, con Lazzari pronto a cercare una nuova destinazione. Diverse squadre di Serie A, tra cui il Torino e il Parma, hanno mostrato interesse per l’esterno, e un trasferimento potrebbe concretizzarsi entro la fine di agosto.

Sarri, da parte sua, ha chiarito fin dall’inizio la necessità di avere una rosa più snella, funzionale e motivata. Le sue scelte, come spesso accade, vanno oltre il nome o il passato del giocatore, privilegiando l’equilibrio complessivo della squadra.

Il calciomercato Lazio resta dunque in movimento anche sul fronte delle uscite, dove potrebbero arrivare ulteriori sorprese nei prossimi giorni. L’obiettivo è arrivare all’inizio del campionato con un gruppo compatto e coerente con l’idea di gioco del tecnico toscano. E per farlo, servirà anche saper rinunciare a qualche nome storico.