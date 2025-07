Calciomercato Lazio, si spinge per quel giocatore. Occhio però all'interesse di quella rivale - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: sfuma Szymanski, ora l’Atalanta prova il colpo. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi tra occasioni sfumate e nuovi obiettivi da inseguire. Uno dei nomi che fino a qualche settimana fa era in cima alla lista della dirigenza biancoceleste era quello di Sebastian Szymanski, centrocampista offensivo polacco attualmente in forza al Fenerbahçe. Tuttavia, la pista si è progressivamente raffreddata fino ad abbandonare definitivamente il radar laziale.

Secondo quanto riportato da TuttoAtalanta.com, il profilo di Szymanski è ora finito nel mirino dell’Atalanta, pronta ad approfittare del passo indietro della Lazio. Il club bergamasco avrebbe già formulato una prima offerta da 10 milioni di euro, ma la richiesta del club turco si aggira tra i 20 e i 25 milioni. Una valutazione ritenuta eccessiva da Lotito e Fabiani, motivo per cui il club capitolino ha preferito sfilarsi dalla trattativa.

Szymanski era stato seguito con grande attenzione durante l’ultima stagione, in cui ha brillato sia in campionato che in Europa. Le sue doti tecniche, la visione di gioco e la capacità di inserirsi con efficacia in zona offensiva lo avevano reso un profilo ideale per il centrocampo della Lazio, soprattutto dopo l’addio di Luis Alberto. Tuttavia, il costo dell’operazione, unito alla concorrenza crescente, ha portato la dirigenza a cambiare rotta.

Nel contesto attuale del Calciomercato Lazio, l’attenzione si è spostata su obiettivi più accessibili e funzionali alla strategia di contenimento dei costi imposta da Lotito. L’idea è quella di costruire una squadra sostenibile ma competitiva, con un mix di esperienza e giovani promesse.

La rinuncia a Szymanski non rappresenta un fallimento, ma piuttosto un cambio di rotta dettato da considerazioni economiche e progettuali. Il club, infatti, è al lavoro su altri profili con caratteristiche simili, ma con margini di trattativa più favorevoli.

Nel frattempo, l’Atalanta potrebbe provare l’affondo decisivo nelle prossime settimane, decisa a regalare a Gasperini un rinforzo di qualità per il reparto offensivo.

Il nome di Szymanski esce dunque dal taccuino del Calciomercato Lazio, ma il club resta vigile e pronto a cogliere nuove opportunità in un mercato ancora lungo e ricco di possibili sorprese.