Calciomercato Lazio, Suslov svela a sorpresa: «Baroni ha provato a portarmi alla Lazio l'anno scorso? Ecco cosa dico» - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Suslov svela a sorpresa: «Baroni ha provato a portarmi alla Lazio l’anno scorso? Ecco cosa dico». Le parole

Il centrocampista slovacco dell’Hellas Verona, Tomas Suslov, classe 2002 e talento in crescita nel panorama della Serie A, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb, soffermandosi su momenti significativi della sua carriera, il legame con l’ex allenatore Marco Baroni e le voci di un possibile trasferimento alla Lazio.

Chi è Tomas Suslov? Tomas Suslov è un giovane centrocampista slovacco nato nel 2002, noto per la sua visione di gioco, tecnica raffinata e capacità di agire sia da regista che da mezzala offensiva. Cresciuto calcisticamente nel Groningen, si è trasferito in Italia per affermarsi in Serie A con l’Hellas Verona.

Suslov, arrivato in Italia dopo esperienze nei campionati esteri, si è distinto per la sua versatilità a centrocampo e per una visione di gioco già matura. Nel corso dell’intervista, il giovane slovacco ha raccontato il suo rapporto con Baroni, allenatore italiano con una lunga esperienza tra Serie B e Serie A, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti.

PAROLE – »Se Baroni ha provato a portarmi alla Lazio l’anno scorso? Non ho parlato personalmente con lui da quando ha lasciato Verona e probabilmente era molto coperto a centrocampo alla Lazio. Quello che però voglio dire è che mi sono sempre trovato bene con Baroni, mi ha subito aiutato, anche quando non parlavo bene l’italiano. Anzi, mi aiutava sempre, parlando lui in inglese per spiegarmi le questioni tecniche e tattiche della squadra. Ho passato un bel periodo con lui».

Queste parole testimoniano il rispetto e la gratitudine di Suslov nei confronti di Baroni, sottolineando come il sostegno umano e la comunicazione siano stati fondamentali per la sua crescita in un contesto competitivo come la Serie A e il campionato italiano.