Calciomercato Lazio, quale sarà la strategia di Lotito per rinforzare la squadra? Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, la strategia di Lotito: top confermati, ma ci saranno tagli

Il Calciomercato Lazio si muove in uno scenario anomalo, condizionato dal blocco temporaneo imposto dalle autorità calcistiche. Una situazione che ha costretto il presidente Claudio Lotito a prendere una decisione netta: nessuna cessione dei big, nessuna rivoluzione forzata. La risposta del club è stata chiara e decisa: se anche una serie di uscite importanti non avrebbe sbloccato il mercato, tanto vale trattenere tutti i giocatori chiave a disposizione di Sarri.

Così, secondo TMW, i nomi più importanti del progetto biancoceleste – da Rovella a Gila – resteranno nella Capitale. La Lazio ha scelto di puntare sulla continuità tecnica, almeno per quanto riguarda l’ossatura principale della rosa. Il messaggio del club è inequivocabile: proteggere il valore sportivo e patrimoniale della squadra, in attesa di una situazione regolamentare più chiara.

Tuttavia, il Calciomercato Lazio non si ferma del tutto. Qualche uscita, infatti, sarà inevitabile, anche per questioni legate alla composizione della lista giocatori. Sarri e la dirigenza stanno lavorando su alcuni tagli mirati: i principali indiziati sono Kamenovic e Fares, due profili che da tempo non rientrano nei piani tecnici. Per Kamenovic, la cessione potrebbe essere solo rimandata: essendo in scadenza, potrebbe lasciare a parametro zero a fine stagione.

Situazione più incerta per Toma Basic. Il centrocampista croato sembrava destinato a partire, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Sarri lo sta valutando attentamente in ritiro, e non è escluso che possa restare come alternativa utile a centrocampo.

Tutto ciò apre un altro capitolo delicato per il Calciomercato Lazio: la possibile partenza di uno tra Noslin e Cancellieri. Entrambi occupano slot preziosi in rosa e, in caso di permanenza di Basic, uno dei due potrebbe essere sacrificato per esigenze di lista. La scelta sarà legata alle prestazioni nelle amichevoli estive e alla capacità di inserirsi nei meccanismi di gioco della squadra.

In sintesi, il Calciomercato Lazio è fatto di equilibri sottili e decisioni strategiche. Niente stravolgimenti, ma tagli ponderati, con l’obiettivo di mantenere competitività e solidità, in attesa di poter tornare a muoversi liberamente anche in entrata.