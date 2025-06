Calciomercato Lazio, lo Spezia punta un biancoceleste per sostituire Pio Esposito. I dettagli

Condividi via email

Calciomercato Lazio: un centravanti piace allo Spezia. Scopriamo insieme chi è il nuovo obiettivo della squadra ligure

E’ stata una grande stagione quella dello Spezia, che è andato ad un passo dal ritorno in Serie A. La ragione principale è stata senza dubbio l’esplosione di Francesco Pio Esposito, centravanti di proprietà dell’Inter, che disputerà il mondiale per club in maglia nerazzurra.

La società ligure, per colmare l’assenza ormai certa del classe 2005, vorrebbe puntare su Gabriele Artistico, prima punta di proprietà della Lazio, che ha disputato l’ultima stagione con la maglia della Juve Stabia.