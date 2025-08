Calciomercato Lazio, sondaggio per una mezzala in Turchia: torna di moda quel giocatore

Calciomercato Lazio, sondaggio per la mezzala in Turchia: torna di moda quel giocatore. Biancocelesti al lavoro

Il nome di Sebastian Szymanski, centrocampista offensivo classe 1999 di nazionalità polacca, è tornato ad attirare l’attenzione della Lazio. Dopo essere stato accostato ai biancocelesti prima del blocco del mercato, il suo profilo tecnico e tattico rimane di grande interesse per il club capitolino, alla ricerca di un giocatore dinamico, abile nel fraseggio e dotato di spiccate doti offensive.

Durante la recente tournée in Turchia, la Lazio ha affrontato il Fenerbahce, squadra in cui milita proprio Szymanski. L’amichevole ha rappresentato non solo un test tecnico, ma anche un’occasione per un potenziale dialogo tra le dirigenze circa un suo possibile trasferimento. Il centrocampista mancino ha brillato durante il match: nel primo tempo ha sfiorato l’incrocio con un potente tiro al volo e ha più volte messo in difficoltà il portiere laziale Ivan Provedel, ex Spezia e pilastro della difesa biancoceleste.

Szymanski si muove con disinvoltura nella zona centrale del campo, ma non disdegna le incursioni sulla fascia sinistra. Dotato di visione di gioco, pressing aggressivo e ottima tecnica individuale, ha contribuito anche in fase difensiva, come dimostrato nel pressing su Mattéo Guendouzi, centrocampista francese della Lazio, che ha causato il gol decisivo in favore degli uomini di José Mourinho, ex tecnico della Roma.

Nella passata stagione, Szymanski ha totalizzato 7 gol e 9 assist in tutte le competizioni, confermandosi uno dei profili più interessanti del campionato turco. Il suo contratto con il Fenerbahce è valido fino al 2027, e la valutazione del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal portale turco Takvim, dopo l’amichevole la Lazio avrebbe effettuato un sondaggio preliminare con i dirigenti del club turco, ma avrebbe ricevuto una risposta negativa. Fenerbahce ha chiarito la propria posizione: “Non stiamo prendendo in considerazione la cessione di Szymanski.” Tuttavia, la Lazio, attualmente impossibilitata a muoversi concretamente a causa del blocco del mercato, potrebbe tornare alla carica durante la finestra di gennaio.