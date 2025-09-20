Calciomercato Lazio, sogno Milinkovic Savic sempre nella testa. Cosa filtra di nuovo? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: sogno Milinkovic-Savic, ritorno possibile nel 2026?

Il calciomercato Lazio torna a infiammarsi con una notizia che ha fatto sognare i tifosi biancocelesti: un possibile ritorno di Sergej Milinkovic-Savic a Formello. L’ex centrocampista serbo, ora in Arabia Saudita, è legato al suo attuale club da un contratto in scadenza nel 2026. Tuttavia, le voci su un suo possibile rientro in Serie A — e più precisamente nella Lazio — si fanno sempre più insistenti.

A riaccendere le speranze è stato Fabrizio Romano, tra i giornalisti più autorevoli in tema di mercato. Nei giorni scorsi, ha dichiarato: «Milinkovic-Savic è in scadenza nel 2026. Il contratto è un tema che andrà discusso nei prossimi mesi. Sarà chiamato a fare una scelta». Una frase breve, ma sufficiente a scatenare l’entusiasmo tra i tifosi e a riaprire un capitolo che sembrava ormai chiuso.

Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic, un ritorno di cuore?

Nel contesto del calciomercato Lazio, il ritorno di Milinkovic rappresenterebbe un colpo di assoluto valore. Il serbo ha lasciato un segno profondo nella storia recente del club, e il suo addio nel 2023 ha lasciato un vuoto mai completamente colmato. Le sue prestazioni in Arabia, pur lontane dai riflettori del calcio europeo, sono rimaste di buon livello, e il giocatore è ancora in ottime condizioni fisiche.

Il legame tra Milinkovic e la Lazio non si è mai spezzato. Il suo amore per i colori biancocelesti è ben noto, e un ritorno nella Capitale potrebbe rappresentare non solo una scelta tecnica, ma anche emotiva. Nel momento in cui si aprirà uno spiraglio concreto, la dirigenza della Lazio dovrà essere pronta a coglierlo senza esitazioni.

Un’occasione che il calciomercato Lazio non può perdere

Il reparto di centrocampo della Lazio ha bisogno di qualità, leadership e visione di gioco: tutte caratteristiche che Milinkovic incarna perfettamente. In un calciomercato dove le grandi occasioni spesso sfumano per indecisioni o lentezze burocratiche, questa potrebbe essere un’opportunità irripetibile per riportare a casa un simbolo della recente storia biancoceleste.

Il calciomercato Lazio, spesso criticato per mancanza di colpi ad effetto, potrebbe finalmente regalare ai tifosi una notizia capace di riaccendere passione e ambizione. Ora la palla passa alla società: il sogno è vivo, sta alla Lazio renderlo realtà.