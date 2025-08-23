Calciomercato Lazio, Simic rimane sempre un pallino. Tentativo in quel di gennaio? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, occhi su Simic: il giovane ex Milan nel mirino per gennaio

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi, nonostante i vincoli imposti dalla Covisoc. Tra le strategie in vista del futuro, il club biancoceleste sta monitorando con attenzione il profilo di Jan Carlo Simic, difensore centrale classe 2005. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove ha anche debuttato in prima squadra nella scorsa stagione, Simic si è trasferito in Belgio, all’Anderlecht, dove ha trovato continuità e spazio da titolare.

Le sue prestazioni convincenti hanno attirato l’interesse della Lazio, che – secondo quanto riportato da La Repubblica – sta seriamente valutando il suo profilo come potenziale innesto per rafforzare la linea difensiva. Simic è un giocatore moderno, rapido, con buona tecnica individuale, efficace sia nel gioco aereo che in fase di impostazione: caratteristiche perfette per il sistema difensivo che Maurizio Sarri cerca di consolidare.

Il Calciomercato Lazio è attualmente condizionato dal blocco imposto dalla Covisoc, ma la società non intende farsi trovare impreparata. L’idea è quella di lavorare in anticipo per gennaio, quando potrebbero aprirsi nuovi margini di manovra. Il prezzo fissato dall’Anderlecht per Simic si aggira intorno ai 13 milioni di euro, una cifra importante per un giovane ancora agli inizi della carriera, ma che testimonia l’alto potenziale attribuito al difensore serbo naturalizzato tedesco.

La Lazio ha già avviato i primi contatti informali per capire la disponibilità del club belga e del calciatore. Non si tratta ancora di una trattativa in fase avanzata, ma di un’operazione di prospettiva che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, soprattutto se la situazione finanziaria della società biancoceleste dovesse sbloccarsi dopo il 30 settembre, data della prossima verifica dei conti.

In un calciomercato che ha visto la Lazio muoversi con cautela e puntare su profili funzionali e giovani, Simic rappresenta il prototipo ideale per il futuro. La dirigenza vuole continuare a ringiovanire la rosa, garantendo al contempo qualità e margini di crescita. Resta da capire se ci saranno le condizioni per chiudere l’operazione già nella finestra invernale o se bisognerà attendere l’estate 2026.

Il Calciomercato Lazio resta vigile, e Simic è uno dei nomi da tenere sotto osservazione.