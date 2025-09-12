Calciomercato Lazio, sfumato Simic e caccia al nuovo difensore. Spunta un grande nome! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: sfuma Simic, ora occhi su Wout Faes del Leicester

Il Calciomercato Lazio fatica a decollare in vista della sessione invernale. Dopo la delusione legata al mancato arrivo di Simic, difensore dell’Anderlecht accasatosi all’Al-Ittihad, il club biancoceleste ha dovuto virare su altri profili per rinforzare il reparto arretrato. La dirigenza, guidata dal presidente Lotito e dal direttore sportivo Fabiani, ha ora puntato i fari sul campionato inglese, e in particolare su Wout Faes, centrale difensivo del Leicester.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Faes è in cima alla lista dei nuovi obiettivi del Calciomercato Lazio. Si tratta di un difensore belga classe 1998, attualmente in forza al Leicester in Championship, la Serie B inglese. Nonostante le qualità indiscusse e un passato da titolare in Premier League, il giocatore è rimasto al Leicester anche dopo la retrocessione e, almeno in questo inizio di stagione, non sta trovando spazio con continuità.

In quattro giornate di campionato, Faes è subentrato in tutte le partite, ma solo nella prima ha giocato 20 minuti segnando anche un gol. Nella seconda ha servito un assist, mentre nelle ultime due apparizioni è stato impiegato solo per pochi minuti. Una situazione che potrebbe spingerlo a cercare nuovi stimoli già a gennaio, ed è qui che potrebbe inserirsi la Lazio.

Tuttavia, il Calciomercato Lazio dovrà fare i conti con due ostacoli importanti: il costo del cartellino e l’ingaggio del giocatore. Il Leicester valuta Faes circa 10 milioni di euro e difficilmente scenderà sotto questa cifra, considerando il contratto in scadenza solo nel 2027. In più, il difensore belga percepisce uno stipendio vicino ai 3 milioni netti a stagione, cifra considerata fuori portata dai parametri biancocelesti.

Per concretizzare l’operazione, dunque, sarà necessario un doppio sforzo: uno sconto da parte del club inglese e la disponibilità di Faes a ridursi l’ingaggio. Nonostante le difficoltà, la pista resta calda e il nome del belga è uno dei più monitorati in vista delle prossime settimane.

Il Calciomercato Lazio è ancora in fase embrionale, ma la volontà di rinforzare la difesa è chiara. Dopo il mancato arrivo di Simic, la società biancoceleste non vuole farsi cogliere impreparata: gennaio si avvicina e le manovre sono già iniziate.