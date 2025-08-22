Calciomercato Lazio, Simic sempre nel mirino della squadra biancoceleste. Le ultime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Simic nel mirino per gennaio, i biancocelesti puntano al colpo in difesa

Il calciomercato della Lazio potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Jan-Carlo Simic, giovane difensore classe 2005 ed ex promessa del Milan, attualmente svincolato. Un profilo che interessa da tempo la dirigenza capitolina, la quale potrebbe accelerare i contatti per portarlo a Formello già nella finestra invernale.

Simic, tedesco di origine serba, è stato uno dei talenti emergenti del vivaio rossonero. Le sue prestazioni con la Primavera del Milan e le sporadiche apparizioni in prima squadra avevano attirato l’attenzione di diversi club europei. Tuttavia, la sua uscita dai radar rossoneri ha riaperto i giochi e, secondo le indiscrezioni, la Lazio è pronta ad approfittarne.

Un profilo ideale per Sarri

Il nome di Simic si inserisce perfettamente nelle logiche del calciomercato della Lazio, orientate sempre più verso l’inserimento di giovani promettenti, capaci di crescere gradualmente all’interno del progetto tecnico. Il difensore è noto per la sua velocità, la capacità di anticipare gli attaccanti e una discreta tecnica individuale, oltre a essere forte nel gioco aereo. Qualità che piacciono molto a Maurizio Sarri, da sempre attento alla costruzione dal basso e alla solidità della linea difensiva.

Opportunità low cost e prospettiva

L’eventuale arrivo di Simic rappresenterebbe un’operazione intelligente anche sotto il profilo economico. A parametro zero, il giovane centrale sarebbe una scommessa a basso rischio ma con potenziale rendimento elevato. Un’aggiunta coerente con la strategia del club, che negli ultimi anni ha cercato di costruire una rosa sostenibile, alternando profili esperti e giovani da valorizzare.

In attesa di sviluppi

Al momento non ci sono trattative ufficiali aperte, ma l’interesse è concreto. Con la sessione invernale del calciomercato della Lazio che si avvicina, i prossimi mesi saranno decisivi per capire se l’operazione Simic potrà davvero concretizzarsi. Molto dipenderà anche dalla situazione interna della rosa biancoceleste e dalla gestione di altri difensori già presenti in organico.

In ogni caso, l’idea è chiara: la Lazio guarda avanti e continua a cercare rinforzi con lungimiranza. Simic potrebbe essere il prossimo tassello di un progetto ambizioso ma equilibrato.