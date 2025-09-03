Calciomercato Lazio, Simic primo obiettivo della nostra squadra biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, occhi puntati su Simic: obiettivo per gennaio

Il Calciomercato Lazio inizia a muoversi in vista della sessione invernale di gennaio. Come riportato da Il Messaggero, uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza biancoceleste è quello di Jan-Carlo Simic, giovane difensore ex Milan, attualmente in forza allo Stoccarda. Nonostante le smentite ufficiali, la società capitolina sta valutando concretamente la possibilità di intervenire sul mercato, e Simic è tra le prime opzioni considerate.

Il profilo del difensore tedesco piace molto al direttore sportivo Angelo Fabiani, che già in estate aveva monitorato la situazione del giocatore. Il classe 2005 è anche stimato da Maurizio Sarri, che apprezza le sue caratteristiche tecniche e la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli nella linea difensiva. Proprio per queste qualità, Simic potrebbe rappresentare un innesto ideale per rafforzare il reparto arretrato della Lazio, apparso in alcuni frangenti in difficoltà durante questa prima parte di stagione.

Calciomercato Lazio: occasione low cost per la difesa

La strategia del club biancoceleste sul fronte mercato è chiara: puntare su profili giovani, di prospettiva e con un costo sostenibile. In questo senso, l’operazione Simic si inserisce perfettamente nella linea tracciata dalla dirigenza. Il difensore, attualmente con pochi minuti nelle gambe, potrebbe accettare di buon grado una nuova sfida in Serie A, specialmente in un club come la Lazio, alla ricerca di alternative fresche in difesa.

Il calciomercato Lazio di gennaio sarà anche condizionato da eventuali uscite: la permanenza di alcuni elementi in rosa è ancora in dubbio, e una cessione potrebbe liberare spazio e budget per un innesto come Simic. Inoltre, l’adattabilità del giovane ex Milan lo renderebbe una risorsa importante anche per il futuro, con margini di crescita significativi sotto la guida di Sarri.

Lazio attenta e pronta a cogliere l’occasione

Al momento non ci sono trattative avanzate, ma la Lazio è vigile e pronta a muoversi nel momento in cui ci saranno le condizioni favorevoli. Simic è solo uno dei nomi seguiti, ma rappresenta un profilo concreto e potenzialmente funzionale alla rosa. Il calciomercato Lazio invernale potrebbe quindi partire proprio dalla difesa, con un investimento mirato e intelligente.