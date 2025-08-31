Calciomercato Lazio, Simic obiettivo per gennaio? Le utlime novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Simic nel mirino per gennaio, i biancocelesti preparano il colpo in difesa

Il Calciomercato Lazio non si ferma mai, nemmeno a sessione estiva ormai chiusa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la dirigenza biancoceleste sta già pianificando le prossime mosse in vista della finestra invernale, e uno dei nomi in cima alla lista è quello di Jan-Carlo Simic, giovane difensore serbo con un passato nelle giovanili del Milan.

Simic, classe 2005, è considerato uno dei profili più interessanti del panorama europeo per quanto riguarda i difensori centrali. La Lazio lo segue da tempo, affascinata dalle sue caratteristiche tecniche e fisiche. Si tratta di un centrale rapido, aggressivo, dotato di una buona visione di gioco e particolarmente efficace nel gioco aereo. La sua abilità nella fase di impostazione, inoltre, lo rende compatibile con le idee tattiche del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, sempre alla ricerca di difensori in grado di gestire il possesso con qualità.

Il Calciomercato della Lazio ha mostrato, anche in estate, una chiara volontà di ringiovanire e rafforzare la rosa, puntando su giocatori di prospettiva ma già pronti a confrontarsi con il calcio di alto livello. In quest’ottica, l’interesse per Simic si inserisce in una strategia che guarda al futuro, ma che potrebbe già avere conseguenze concrete nel breve periodo. L’idea della società è infatti quella di anticipare la concorrenza e provare a portare il difensore nella Capitale già nel mese di gennaio.

Al momento non ci sono trattative ufficiali in corso, ma i contatti esplorativi tra la Lazio e l’entourage del giocatore sono già stati avviati. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane, anche in base all’evoluzione della stagione e alle esigenze difensive del club, che potrebbe dover intervenire sul mercato in caso di infortuni o partenze.

Il Calciomercato Lazio continua dunque a lavorare sottotraccia, alla ricerca di profili giovani e funzionali al progetto tecnico. Simic rappresenta un’opportunità interessante, e la società è pronta a muoversi per inserirlo nell’organico già durante la sessione invernale. La pista è calda, e la Lazio non vuole farsi trovare impreparata.