 Calciomercato Lazio: Simic nel mirino per gennaio, Sarri attende rinforzi
Calciomercato Lazio: Simic nel mirino per gennaio, Sarri attende rinforzi

Calciomercato Lazio: Simic nel mirino per gennaio, Sarri attende rinforzi

2 ore ago

Calciomercato Lazio: Simic nel mirino per gennaio, il tecnico Maurizio Sarri attende rinforzi per la squadra. Le ultime

La Lazio si prepara con attenzione al mercato di gennaio, dopo un’estate priva di operazioni in entrata. Il club capitolino, guidato dal presidente Claudio Lotito, ha iniziato a muoversi con discrezione per garantire a Maurizio Sarri — tecnico toscano noto per il suo calcio organizzato e verticale — i rinforzi richiesti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

In cima alla lista dei desideri biancocelesti c’è Jan-Carlo Simic, difensore centrale classe 2005 attualmente in forza all’Anderlecht. Nato in Germania, Simic è un prospetto di grande interesse internazionale: cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha già collezionato presenze tra i professionisti e in competizioni europee, dimostrando maturità e affidabilità nonostante la giovane età.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato, la Lazio avrebbe già presentato un’offerta ufficiale al club belga. Simic è legato all’Anderlecht da un contratto fino al 2029, ma lo scorso gennaio era stato cercato con insistenza dal Galatasaray, segno di un profilo molto ambito. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 12 milioni di euro, cifra che include una clausola a favore del Milan, che incasserà il 20% sulla futura rivendita.

La strategia della Lazio è chiara: bloccare il giovane difensore già a gennaio per anticipare la concorrenza e costruire una rosa più solida. L’operazione rappresenterebbe un investimento per il futuro, ma anche una soluzione immediata per rafforzare il reparto arretrato, dove Sarri ha evidenziato la necessità di maggiore profondità.

Simic, con il suo fisico imponente e la capacità di leggere il gioco, potrebbe diventare il primo acquisto della seconda avventura di Sarri sulla panchina biancoceleste. Un segnale importante da parte della società, che intende rilanciare le ambizioni sportive e garantire al tecnico gli strumenti necessari per competere ai massimi livelli.

