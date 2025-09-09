Calciomercato Lazio: nel mirino Simic, Insigne e Fabbian. Lotito punta allo sblocco definitivo

Calciomercato Lazio: nel mirino Simic, Insigne e Fabbian. Il presidente biancoceleste Lotito punta allo sblocco definitivo

La Lazio guarda già al mercato invernale con l’obiettivo di rinforzare la rosa e superare le difficoltà incontrate nella sessione estiva, quando le operazioni in entrata si sono arenate. Nel mirino del club biancoceleste ci sono tre profili di spessore: Jan-Carlo Simic, giovane difensore serbo classe 2005 del Milan, considerato uno dei prospetti più interessanti della Serie A; Lorenzo Insigne, attaccante esterno ex Napoli e campione d’Europa con l’Italia, attualmente in forza al Toronto FC in MLS; e Giovanni Fabbian, centrocampista offensivo del Bologna, tra i talenti emergenti più seguiti del campionato.

Secondo indiscrezioni provenienti da Formello, per evitare di arrivare a gennaio con margini di manovra ridotti e scongiurare un nuovo blocco estivo, serviranno oltre 20 milioni di euro. Il presidente Claudio Lotito è al lavoro per ottenere uno sblocco definitivo delle operazioni, non solo parziale, e dall’ambiente filtra un certo ottimismo.

Il caso Fabbian: talento e duttilità al servizio del Bologna

Come riportato da Il Messaggero, la pista che porta a Giovanni Fabbian appare complessa. Il Bologna valuta il giocatore circa 15 milioni di euro e non mancano le pretendenti: tra luglio e agosto il 22enne è stato seguito da Roma, Napoli, Fiorentina, Milan e Porto. Trequartista moderno, stimato da Gennaro Gattuso per la sua intelligenza tattica e capacità di inserimento, Fabbian ha già collezionato 20 presenze in Serie A con 8 gol all’attivo, tra cui la rete nel 5-0 inflitto alla Lazio lo scorso marzo.

Oltre al campionato, il centrocampista vanta anche esperienza da titolare in Champions League e una notevole versatilità: con l’Under 21 di Nunziata ha ricoperto anche il ruolo di mezzala. A Formello piace per la sua aggressività nei duelli, l’esplosività atletica e la qualità tecnica, in particolare nel tiro di destro.

Prospettive per gennaio

La Lazio dovrà muoversi con decisione per anticipare la concorrenza e assicurarsi rinforzi di qualità. Simic rappresenta un investimento per il futuro, Insigne un colpo di esperienza e leadership, mentre Fabbian un innesto di freschezza e gol dalla mediana. Con le manovre di Lotito, il mercato invernale potrebbe segnare una svolta importante per le ambizioni biancocelesti.