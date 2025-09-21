Calciomercato Lazio, si sta lavorando per la cessione di quel giocatore. Futuro lontano da Roma - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: futuro lontano da Roma per Gigot, operazione completata e cessione in vista

Il nome di Samuel Gigot potrebbe tornare d’attualità nel prossimo Calciomercato Lazio, ma non per un rilancio in maglia biancoceleste. Il difensore francese, attualmente ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri, ha recentemente completato un intervento chirurgico e inizierà ora la fase di riabilitazione in Francia. Una notizia che, paradossalmente, viene accolta con favore dall’ambiente biancoceleste: l’operazione era necessaria per risolvere i problemi fisici che ne avevano bloccato la cessione nella finestra estiva di mercato.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio e l’entourage del giocatore condividono lo stesso obiettivo: trovare una soluzione nella prossima sessione invernale. Gigot non rientra nei piani tecnici di Sarri e la sua permanenza in rosa rappresenta oggi più un ostacolo che un’opportunità. Il club aveva già provato a piazzarlo nella scorsa estate, ma le condizioni fisiche del difensore avevano frenato ogni trattativa.

Ora, però, la situazione è cambiata. Con l’operazione alle spalle e un percorso di recupero avviato, si aprono nuove possibilità per il suo futuro e per le strategie del Calciomercato Lazio. La società capitolina, infatti, ha bisogno di liberare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi, soprattutto in vista di eventuali innesti a gennaio. Gigot, con il suo profilo internazionale e una discreta esperienza, potrebbe attirare l’interesse di club in Ligue 1 o in altri campionati europei.

Il difensore è consapevole che la sua avventura con la Lazio è ormai giunta al capolinea e vede nel mercato invernale l’occasione per rilanciarsi altrove. La priorità sarà completare al meglio la riabilitazione per tornare in campo e farsi trovare pronto quando inizieranno le prime trattative.

Il caso Gigot si inserisce in un quadro più ampio in cui il Calciomercato Lazio sarà chiamato a gestire diverse uscite per fare spazio a eventuali nuovi arrivi. L’operazione invernale potrebbe quindi rappresentare una svolta sia per il giocatore che per il club, alla ricerca di un equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica.

In attesa di sviluppi, una cosa è certa: Gigot non rientra più nei piani della Lazio e il mercato di gennaio sarà il momento decisivo per separare definitivamente le strade.