Calciomercato Lazio, si punta tutto lo scouting. Ecco un talento appena trovato (che si vuole portare a gennaio) - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: occhi su Arnau Martinez per gennaio 2026. La situazione attuale dei biancocelesti

Anche se ufficialmente fermo, il Calciomercato Lazio continua a muoversi sottotraccia. La società biancoceleste, nonostante le difficoltà dell’ultima sessione, sta già iniziando a pianificare le prossime mosse in vista della finestra invernale di gennaio 2026. Tra i profili monitorati con attenzione figura quello di Arnau Martinez, terzino destro classe 2003 in forza al Girona.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Nacional, la Lazio avrebbe inserito il giovane difensore nella lista dei possibili rinforzi per la seconda parte della stagione. Un nome interessante, che rispecchia il profilo ideale per la dirigenza biancoceleste: giovane, con margini di crescita, ma già pronto per affrontare un campionato di alto livello come la Serie A.

Martinez ha già collezionato tre presenze in Liga 2025/26 con la maglia del Girona, confermandosi uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra importante ma non proibitiva per un investimento a medio-lungo termine, soprattutto se la Lazio decidesse di puntare su un progetto di ringiovanimento della rosa.

Il Calciomercato Lazio, però, dovrà fare i conti anche con la concorrenza: secondo le stesse fonti, anche la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul giovane terzino. Il club viola, allenato da Pioli, sta cercando nuovi innesti per la corsia destra e Arnau Martinez rappresenterebbe un’opzione molto gradita.

Per il momento, non ci sono trattative avviate o offerte ufficiali. Tuttavia, il nome di Arnau è uno di quelli che potrebbe tornare d’attualità nei prossimi mesi, specialmente se il Girona dovesse aprire alla cessione e se la Lazio decidesse di affondare il colpo. Il Calciomercato Lazio, infatti, è spesso caratterizzato da movimenti silenziosi che si concretizzano all’improvviso.

In attesa di sviluppi più concreti, l’interesse della Lazio per Arnau Martinez resta una delle piste da tenere d’occhio. Dopo una partenza di stagione poco brillante, la società capitolina potrebbe intervenire con decisione a gennaio per rinforzare la rosa e dare a Sarri o al suo eventuale successore nuove soluzioni, specialmente sulle fasce difensive.

Il nome di Arnau è solo uno dei tanti nel radar del Calciomercato Lazio, ma potrebbe presto diventare una priorità.