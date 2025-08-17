Calciomercato Lazio, segnali di vero Noslin: qual è la strategia del club nei confronti dell’attaccante che vuole far cambiare idea a Sarri

Un destino tutto da scrivere, a suon di gol e prestazioni convincenti. Tijjani Noslin sta provando in ogni modo a far cambiare idea a Maurizio Sarri e alla dirigenza della Lazio. Nonostante un futuro che sembrava già segnato, con la valigia in mano e un posto fisso nella lista dei partenti, l’attaccante olandese sta sfruttando il precampionato come una vetrina personale per dimostrare il suo valore e guadagnarsi una permanenza in biancoceleste che, fino a poche settimane fa, appariva improbabile.

I segnali lanciati al tecnico sono stati forti e chiari. Dopo essersi procurato con astuzia il calcio di rigore contro il Frosinone, poi trasformato da Guendouzi, Noslin si è preso la scena nell’ultima amichevole contro i greci dell’Atromitos. È stato lui a sbloccare il risultato con la rete dell’1-0, ma la sua partita è stata un concentrato di dinamismo e iniziativa. Da un suo spunto personale, infatti, è nata l’azione che ha permesso a Dia di servire a Pedro l’assist per il definitivo 2-0, a riprova di un’ottima integrazione nei meccanismi offensivi della squadra.

Nonostante questa inversione di tendenza sul campo, la posizione ufficiale del club, come riportato dal Corriere dello Sport, non cambia: l’ex Verona resta sul mercato. La strategia della Lazio è chiara: sperare in una sua “valorizzazione” attraverso queste prestazioni positive per poter recuperare, magari nel giro di un anno, una parte significativa dei 15 milioni di euro investiti per il suo acquisto.

Noslin, però, non ha alcuna intenzione di arrendersi a questa logica puramente economica. Vuole giocarsi tutte le sue carte fino in fondo, convinto di poter essere una risorsa preziosa per Sarri. Le prime partite di campionato potrebbero concedergli altre occasioni importanti: se dovesse sfruttarle con la stessa determinazione e incisività mostrate finora, il suo destino potrebbe davvero cambiare, trasformandolo da plusvalenza potenziale a punto fermo dell’attacco laziale.