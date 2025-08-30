Calciomercato Lazio: Lorenzo Insigne vicino al ritorno in Serie A, tutti i dettagli su un possibile sblocco parziale del mercato

Il nome di Lorenzo Insigne, esterno offensivo classe 1991 ed ex capitano del Napoli, torna prepotentemente nel mirino della Lazio. A 34 anni, dopo due stagioni e mezzo al Toronto FC in MLS, il fantasista napoletano ha deciso di lasciare il Canada per rientrare in Italia, con l’obiettivo di rilanciarsi in vista del prossimo Mondiale.

Insigne, protagonista di oltre 430 presenze e 122 gol con la maglia del Napoli, vuole dimostrare al commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso – suo ex allenatore in azzurro – di poter ancora fare la differenza ad alti livelli. Per farlo, sarebbe pronto a riabbracciare Maurizio Sarri, tecnico con cui ha vissuto alcune delle stagioni più brillanti della sua carriera in Campania.

Sarri e Insigne: un legame che può riaccendersi

Rientrato alla Lazio dopo una stagione e mezzo segnata dal blocco del mercato, Sarri – soprannominato “Il Comandante” – ha dovuto lavorare con una rosa priva di rinforzi. Negli ultimi mesi, il tecnico toscano ha avuto diversi contatti con Insigne, sondando la possibilità di portarlo a Roma.

Secondo indiscrezioni, l’attaccante avrebbe messo in stand-by altre offerte, tra cui quella dell’Udinese, per privilegiare la pista biancoceleste.

Lo scenario di mercato

Come riportato da Il Messaggero, nei giorni scorsi a Cortina si è svolto un incontro tra l’agente di Insigne, Vincenzo D’Amico, e il presidente della Lazio Claudio Lotito, alla presenza del direttore sportivo Angelo Fabiani. L’obiettivo della dirigenza è sbloccare il mercato attraverso alcune cessioni.

Per l’arrivo di Insigne, tuttavia, non sarebbe necessario un via libera totale: basterebbe uno sblocco parziale, ovvero l’ingresso di un nuovo giocatore a fronte dell’uscita di un elemento con ingaggio equivalente.

Attenzione ai vincoli economici

A Formello, la dirigenza resta vigile sul parametro del costo del lavoro allargato, per evitare di trovarsi nuovamente in difficoltà nella prossima stagione. Se le condizioni economiche verranno rispettate, la strada per il trasferimento dell’ex Napoli alla Lazio potrebbe essere finalmente spianata.

Un ritorno in Serie A di Lorenzo Insigne non sarebbe solo un colpo mediatico, ma anche un’operazione tecnica di grande valore per la Lazio, che aggiungerebbe esperienza, qualità e leadership alla propria rosa.