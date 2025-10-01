Calciomercato Lazio: 15 ottobre data chiave per lo sblocco. Ecco l’asso nella manica di Lotito, filtra ottimismo perché… Le ultime

La scadenza del 30 settembre è passata, ma per la Lazio il verdetto è ancora lontano. La trimestrale, chiusa ufficialmente ieri, contiene la strategia con cui Claudio Lotito spera di sbloccare definitivamente il mercato di gennaio, ma per sapere se la mossa avrà successo bisognerà attendere ancora diverse settimane.

Come riporta Il Messaggero, il presidente biancoceleste ha deciso di giocarsi il tutto per tutto con un escamotage contabile per risanare il parametro del “costo del lavoro allargato”, l’indice che ha paralizzato il mercato estivo. L’operazione consiste nell’inserire a bilancio un “vecchio” credito da 12-13 milioni di euro, relativo a diritti tv, che verrebbe materialmente incassato solo in futuro. Un’iniezione di liquidità “virtuale”, ma che sulla carta dovrebbe bastare per rientrare nei paletti imposti.

Ora, però, la palla passa agli organi di controllo. La società avrà il quadro definitivo sui conti il prossimo 15 ottobre, data del Consiglio di Gestione, dopodiché i documenti verranno inviati entro metà novembre alla nuova Commissione che, proprio da oggi, ha preso il posto della Covisoc. Sarà questo nuovo organo a dover giudicare la validità del metodo utilizzato da Lotito.

Il rischio che la procedura non venga approvata esiste, ma in casa Lazio filtra ottimismo. La società si dice sicura di poter fornire tutte le garanzie necessarie per dimostrare la futura esigibilità del credito e convincere così la Commissione. Lotito ha fatto la sua mossa, una scommessa per non restare fermo un’altra sessione di mercato. Ora non resta che attendere un verdetto che deciderà il futuro immediato della squadra di Sarri.