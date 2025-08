Calciomercato Lazio, Sarri e Fabiani decideranno il futuro biancoceleste. Le ultime - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: 72 ore decisive per Sarri, summit con Fabiani e Lotito. La situazione

Il Calciomercato Lazio entra in una fase cruciale: nelle prossime 72 ore si decideranno molte delle strategie operative del club biancoceleste. Dopo il rientro dalla tournée in Turchia, Maurizio Sarri incontrerà nel pomeriggio il direttore sportivo Angelo Fabiani per fare il punto sull’organico e valutare le mosse da compiere in entrata e in uscita. Come riportato dal Corriere dello Sport, al vertice potrebbe prendere parte anche il presidente Claudio Lotito, rientrato da alcuni impegni istituzionali in Calabria.

Questi colloqui erano stati programmati già a inizio luglio, con l’obiettivo di consentire a Sarri di osservare attentamente la squadra nel corso del ritiro di Formello e delle amichevoli estive disputate contro Fenerbahçe e Galatasaray. La fase di preparazione è stata utile per analizzare i giocatori arrivati la scorsa stagione e per capire chi può rientrare nel progetto tecnico del nuovo anno.

In questo momento, il Calciomercato Lazio è chiamato a risolvere due questioni fondamentali: sfoltire la rosa e definire i rinforzi mirati. In uscita, le priorità sono le cessioni di Fares e Kamenovic, considerati fuori dal progetto, oltre ad almeno altri due elementi per rientrare nei parametri imposti dalle liste ufficiali.

Attualmente, la rosa biancoceleste conta 19 giocatori, ma solo 17 posti sono disponibili. Questo numero tiene conto anche dei prodotti del vivaio come Cataldi, Furlanetto e Ruggeri, oltre agli under 22 come Provstgaard e Belahyane. Da qui la necessità di effettuare tagli o cessioni per rientrare nei limiti imposti dalle normative FIGC e UEFA.

Parallelamente, Sarri ha già fatto sapere di voler puntare su un profilo offensivo versatile e su un rinforzo per la mediana. Il Calciomercato Lazio dovrà dunque agire con rapidità e precisione per soddisfare le richieste del tecnico toscano, che non intende affrontare la nuova stagione con una rosa incompleta o appesantita da elementi fuori progetto.

Con l’inizio del campionato sempre più vicino, queste 72 ore rappresentano un bivio decisivo per l’impostazione della nuova Lazio targata Sarri, tra esigenze tattiche, equilibri economici e necessità regolamentari.

