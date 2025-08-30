Calciomercato Lazio, Sarri sogna a gennaio l'arrivo di quel giocatore in biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Insigne sogna Sarri, ma il ritorno resta un’ipotesi lontana

Il Calciomercato Lazio continua a riservare colpi di scena, ma uno dei nomi più affascinanti — quello di Lorenzo Insigne — sembra destinato a rimanere solo un sogno. L’ex capitano del Napoli, attualmente senza contratto dopo la sua esperienza in MLS con il Toronto FC, guarda ancora all’Italia e in particolare alla possibilità di ritrovare Maurizio Sarri, l’allenatore con cui ha vissuto una delle sue stagioni migliori.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il desiderio di Insigne di vestire la maglia biancoceleste non è mai svanito. Il giocatore ha infatti rifiutato diverse offerte, sia dall’estero che da altri club italiani, nella speranza di un segnale dalla Lazio. Il suo entourage avrebbe avuto contatti diretti con Claudio Lotito, e nei mesi scorsi lo stesso Sarri lo avrebbe sentito telefonicamente, sondando la disponibilità del fantasista napoletano.

Tuttavia, la situazione nel Calciomercato Lazio è complicata. Al momento, non ci sono margini concreti per l’approdo di Insigne nella Capitale. Il club biancoceleste è infatti frenato da problemi di natura economica e gestionale che stanno limitando le operazioni in entrata, con un vero e proprio blocco del mercato che impedisce qualsiasi investimento, anche a parametro zero.

Insigne, dal canto suo, non ha fretta. Essendo attualmente svincolato, può firmare in qualsiasi momento anche dopo la chiusura ufficiale del mercato. Per questo, l’ex numero 24 del Napoli è disposto ad attendere anche la finestra di gennaio, nella speranza che la Lazio possa sbloccare la propria situazione e offrirgli finalmente la possibilità di tornare a giocare in Serie A.

Il Calciomercato Lazio, a pochi giorni dalla chiusura, è dunque in una fase di stallo per quanto riguarda il possibile arrivo di Insigne. La volontà del giocatore è chiara, così come quella di Sarri, ma senza una svolta societaria, l’operazione resterà congelata.

Per i tifosi biancocelesti, l’idea di vedere Insigne all’Olimpico resta affascinante, ma al momento appare più un’illusione che una concreta opportunità. La speranza, però, non è del tutto svanita: il nome di Lorenzo Insigne potrebbe tornare caldo nel prossimo Calciomercato Lazio di gennaio.