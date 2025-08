Calciomercato Lazio, si spegne definitivamente una pista importante. L'indiscrezione - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: la pista Szymanski si spegne sul nascere, il Fenerbahce dice no

Il Calciomercato Lazio continua a muoversi tra sondaggi, valutazioni e tentativi di rafforzare la rosa a disposizione di Sarri. Uno degli ultimi nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste è quello di Sebastian Szymanski, talentuoso centrocampista offensivo del Fenerbahce e della nazionale polacca. La sua prestazione nell’amichevole estiva disputata tra Lazio e il club turco ha attirato l’attenzione degli osservatori laziali, ma la trattativa sembra destinata a non decollare.

Secondo quanto riportato dal portale turco Takvim, al termine del match tra le due squadre, la dirigenza della Lazio avrebbe chiesto informazioni sul giocatore, sondando il terreno per un eventuale trasferimento. La risposta del Fenerbahce, però, è stata secca e decisa: nessuna intenzione di cedere Szymanski in questa sessione di mercato.

Il club di Istanbul considera il polacco un elemento chiave del progetto tecnico e non è disposto ad ascoltare offerte, nemmeno da parte di club di prima fascia europea. Un chiaro messaggio che complica – se non chiude del tutto – ogni margine di manovra per la Lazio. D’altronde, il giocatore è reduce da una stagione brillante in Turchia e il suo valore è in crescita, anche in vista dei prossimi impegni con la nazionale.

Il Calciomercato Lazio, dunque, dovrà orientarsi su altri profili per rinforzare la trequarti, un reparto che necessita di qualità e imprevedibilità, soprattutto dopo le difficoltà offensive evidenziate nella scorsa stagione. L’interesse per Szymanski conferma però la volontà del club di puntare su giocatori tecnici, dinamici e già abituati a scenari internazionali.

Resta ora da capire quali saranno le prossime mosse del Calciomercato Lazio, che ha ancora diverse settimane per intervenire con intelligenza sul mercato. Il profilo del trequartista polacco si allontana, ma non è escluso che i biancocelesti tornino alla carica in futuro, magari nella sessione invernale, qualora le condizioni dovessero cambiare.

Per il momento, la priorità resta individuare soluzioni valide e accessibili, senza perdere di vista l’equilibrio economico-finanziario. Ma la direzione è chiara: la Lazio vuole rinforzarsi e Szymanski, anche se irraggiungibile oggi, ne è stata la conferma.