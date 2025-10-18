Calciomercato Lazio, Sarri verso gennaio: «Fabiani mi ha detto che...»

Calciomercato Lazio, Sarri spiega la situazione verso gennaio: «Fabiani mi ha detto che…». Le parole del tecnico biancoceleste

Non solo il campo, non solo la difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Nella conferenza stampa della vigilia, Maurizio Sarri si trova inevitabilmente a navigare nelle acque agitate del futuro della Lazio, con un focus obbligato sul calciomercato di gennaio.

Dopo un’estate travagliata, segnata da un mercato bloccato che ha lasciato la rosa corta e priva di alternative in ruoli chiave, la sessione invernale è vista dall’ambiente come l’unica, vera ancora di salvezza per raddrizzare la stagione. Le difficoltà palesate dalla squadra, aggravate da un’emergenza infortuni che non accenna a placarsi, rendono l’intervento della società non più un’opzione, ma una necessità assoluta.

Interrogato direttamente su quali siano le indicazioni ricevute dalla dirigenza, il tecnico biancoceleste ha risposto con la sua consueta franchezza, rivelando il contenuto di un colloquio avuto con il direttore sportivo Angelo Fabiani. Le sue parole, tuttavia, lasciano un velo di incertezza, un misto di cauto ottimismo e di palese mancanza di certezze operative. Sarri, di fatto, conferma di essere in attesa tanto quanto i tifosi, in attico di un via libera che ancora non è arrivato.

Questa la risposta del tecnico: «Ho parlato solo col direttore Fabiani, mi ha detto che molto probabilmente potremo fare mercato ma non abbiamo un’indicazione ufficiale a riguardo».

